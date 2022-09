Si do të nis shtatori, Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi: Ruhuni nga një tradhti

Dashi

Filloni muajin me ceshtjet ekonomike per t’i permiresuar. Nje qellim juaj shkon pothuajse drejt zgjidhjes.

Demi

Po shkoni drejt nje ceshtje ekonomike e cila ose do sjelli shume fitime ose do jete nje zhgenjim. Sigurihuni per te verteten.

Binjaket

Perseri do ju shqetesoj ceshtja pune dhe shendet. Ne bashkepunime do beni beteja. Prandaj kujdes. Nje ceshtje ligjore ju ngaterrohet neper kembe.

Gaforrja

Ne kete periudhe do jepni gjithcka per jeten personale. Keshtu qe nuk do kete pengese qe si kaperceni. Kujdes nje prapaskene ekonomike.

Luani

Jeta familjare do ju marri me shume vemendjen tuaj. Ju te lindurit ne dhjetediteshin e trete jeni afer realizimit te nje endrre.

Virgjeresha

Shume pune ju pret ne pergjithesi keto dite. Por eshte e sigurt qe do beni nje gabim sidomos ju te lindurit nga data 11 deri 19 Shtator.

Peshorja

Pasioni juaj per te rregulluar disa situata dhe ceshtje do ju coj drejt suksesit. Por do keni edhe ndihmen e te tjereve. Kujdes një tradhti erotike.

Akrepi

Problemet nuk mungojne por ju do jeni ne veprim pa e lene pas dore asnje mundesi dhe person qe lidhet me punen tuaj. Mund te fitoni nje shume te madhe parash.

Shigjetari

Do ju preokupojne disa probleme dhe ceshtje te njerzve tuaj te dashur. Duhet t’i studioni mire planet dhe hapat qe do beni.

Bricjapi

Nje ndihme ju vjen ne ceshtjet tuaja ekonomike nga dikush i afert.Nje ceshtje personale shkon drejt falimentimit.

Ujori

Nje parandjenje e juaja apo nje enderr do ju ndihmoj te cani rrethin e pengesave apo nderhyrjeve ne jeten tuaj personale dhe pune.

Peshqit

Neptuni ne shenjen tuaj mund tju zhgenjeje apo t’ju marri mendjen me shume se duhet duke ju futur ne nje bote qe s’ju perket apo pune.