Shumë pranë sezonit “të zi” të Akrepit, Horoskopi parashikon ditë të errëta për këto 3 shenja në Tetor

Sezoni i Peshores zakonisht shënon një kohë shoqërore.Por nuk na ndan shumë kohë para se sezoni i Akrepit të arrije dhe ju e dini se sa e errët mund të bëhet sezoni i Akrepit. Kjo është arsyeja pse Tetori i vitit 2022 do të jetë më i keqi për disa shenja të zodiakut.

Gjatë muajit tetor, tre shenja të horoskopit do të përjetojnë një sezon shumë më të izoluar se shumica, pasi dielli do të ecë nëpër shtëpitë e errëta të tabelave të tyre të lindjes. Kjo energji do ta shtyjë secilin prej tyre të bëjë disa punë të brendshme për t’u përgatitur për një sezon të ngjeshur përpara.

Demi (19 prill – 21 maj)

Është një muaj me më pak energjik për ju. Meqenëse ju ndani një planet sundues me Peshorjen (Venusin), këtë sezon ka të ngjarë të ketë përparësi interesat tuaja, por në një mënyrë të ndryshme nga ajo që jeni mësuar.

Ju do të nxiteni të vendosni ekuilibër në ritualet tuaja të zakonshme. Trajtimi i vetes pas punës ose krijimi i një diete më të këndshme dhe të ekuilibruar mund të jetë një fillim i mirë. Tani është koha për të zhvendosur vëmendjen tuaj ku gjërat kanë qenë jashtë përputhjes, sepse prireni të ndikoheni goxha nga çekuilibri.

Akrepi (22 tetor-21 nëntor)

Mund të ndiheni më të rezervuar se zakonisht këtë muaj. Kjo mund të mos jetë ajo me të cilën jeni mësuar, por nuk do të jetë gjithçka keq. Kjo thjesht do të thotë që do të ndiheni të rinovuar dhe të rifreskuar në kohën kur sezoni juaj të vijë në fund të tetorit.

Ndërsa dielli kalon nëpër shtëpinë tuaj të 12-të të izolimit, do të ishte në interesin tuaj më të mirë të rishikoni zakonet tuaja të shëndetit mendor. Pas një retrograde të Mërkurit shume kaotike, ka të ngjarë të ndjeni nevojën për të rinovuar energjinë tuaj, kështu që mos hezitoni të merrni një ditë të shëndetit mendor.

Peshqit (20 shkurt-21 mars)

Këtë muaj, energjia sociale e sezonit të Peshores do t’ju shtyjë të vlerësoni marrëdhëniet tuaja intime me njerëzit e tjerë. Edhe pse këto biseda mund të mos jenë të lehta, ato janë të nevojshme.

Do të thirreni të vizatoni linja të rëndësishme midis përgjegjësive tuaja dhe detyrimeve të të tjerëve. Megjithëse mund të jetë një sfidë për të vendosur kufij, është e nevojshme për mirëqenien tuaj. Fundja nuk mund të derdhni asngjë nga një filxhan bosh./albeu.com/