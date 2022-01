Shtoni një cop limon kur zieni vezët, arsyeja do t’ju lehtësojë jetën

Nuk ke nevojë të shkosh në shkollë gatimi për të gatuar mirë, por të kesh disa AS-a nën mëngë nuk të bën keq. Megjithatë, një nga pjesët më të bezdisshme të gatimit është qërimi.

Qoftë hudhra, fruta, perime apo edhe vezë të ziera, qërimi mund t’ju çmendë. Nuk do të duhet të shqetësoheni pas sekreteve që do të shihni më poshtë!

Nëse keni zier ndonjëherë një vezë, do ta keni kuptuar vetë sa e vështirë mund të jetë ta qëroni. Thjesht vendosni një limon në ujë ndërsa vezët ziejnë dhe do të bëhet një magji! Ajo do të zhvishet pa asnjë mashtrim. Qërimi i hudhrës mund të jetë mjaft i vështirë.

Por gjithçka mund të bëhet më e thjeshtë nëse përdorni dy tasa metalikë. Thërrmoni hudhrën me duar dhe hidheni në tas. Përdorni tjetrin për ta shtypur nga lart. Tani do të jetë gati për prerje./albeu.com/