Shenjat që jep universi kur jeni duke i bërë gjërat gabim në jetë

Ka ardhur koha në secilën prej jetës sonë, që ne të fillojmë të pyesim nëse jemi në të vërtetë në shtegun ku duhej të ishim. Ka ardhur koha kur mendojmë se ndoshta vendimet tona nuk ishin mjaft të sakta dhe mund të na duhet të ndryshojmë jetën tonë pak për t’u kthyer në rrugën e duhur.

Gjëja është, kjo ndodh dhe universi na siguron me shenja të mjaftueshme delikate për të vendosur nëse duhet të vazhdojmë përgjatë shtegut apo hendekut të plotë. Këtu kemi 12 shenja të forta, të cilat tregojnë se mund të keni nevojë të ndryshoni jetën tuaj, ndoshta edhe në mënyrë drastike.

12 Humbja graduale e interesit

Shenja më e thjeshtë e zgjedhjes së gabuar të jetës është rënia graduale në ndjekjen e asaj që zgjodhët. Ju mund të keni filluar një karrierë të re ose mund të keni nisur një marrëdhënie të re me zell dhe besim maksimal, por me kalimin e kohës, e kuptoni se interesi juaj po pakësohet dhe se kënaqësia që keni menduar ju mund të gjeni nuk po vjen në rrugën tuaj. Përfundimisht, mund të përfundoni duke refuzuar zgjedhjen tuaj dhe mund të filloni të ndiheni të neveritshëm. Kushtojini vëmendje ndjenjave tuaja dhe ata do të zbulojnë kur është koha për të le të shkojë dhe të lëvizë.

11 Etje e vazhdueshme për ndryshim

Kur jeni në rrugë të gabuar, jeta juaj do të fillojë të sinjalizojë për një ndryshim. Ju do të filloni të ndjeni se diçka nuk është e drejtë dhe se diçka mund të mungojë. Ju, pa vetëdije, do të filloni të kërkoni një ndryshim. Ju mund të mendoni se mjedisi nuk është i drejtë ose se puna nuk është e drejtë dhe gjëra të tilla. Ndjenja e pakëndshme do të fillojë të rrjedhë dhe ju mund të ndjeni se rritet në ju. Mos e injoroni atë, etja për ndryshim duhet të shuhet dhe mund t’ju duhet ta bëni më shpejt se më vonë.

10 Ndërtimi i stresit

Një zgjedhje e gabuar ose lëvizja juaj në drejtimin e gabuar do të fillojë të shfaqet përmes niveleve të stresit tuaj. Ju mund ta gjeni veten të stresuar, por nuk jeni në gjendje të shpjegoni pse. Ju mund të mendoni se ka barrë të tepërt për ju, por ju nuk do të jeni të sigurt përse. Gjërat do të dukeshin normale dhe megjithatë ju do të ndjeni një nivel të shqetësimit. Kushtojini vëmendje faktorëve që nxisin këtë ndërtim dhe ju do të gjeni se ndryshimi mund të jetë i nevojshëm.

9 Ngecje dhe nervozizëm

Është e qartë se me ngritjen e stresit dhe ndjenjën e zhurmshme të ndryshimit do të të bënte nervoz. Mund të filloni të ndjeheni më i mërzitur (zakonisht) dhe madje gjërat më të vogla mund të merrni në nervat tuaja. Niveli juaj i frustrimit mund të rritet dhe ju do të ndiheni të penguar në çdo hap. Është vetëm mënyra e universit për të thënë se ju duhet të ndryshoni shtigjet tani.

8 Pandërgjegjshëm në kërkim të mundësive të reja

Nëse ju keni nisur në rrugë të gabuar dhe ndjeni që shenjat e mësipërme ju mbysin, ju do të filloni të kërkoni mundësi të reja edhe pa e kuptuar. Ju do të filloni të dalloni gjëra që do të duken shumë më mirë se çka po bëni tani dhe do të ndiheni të tërhequr ndaj atyre më të reja. Nëse kjo ndodh, sigurohuni që të kuptoni arsyet prapa saj.

7 Trupi juaj reagon negativisht

Duke pasur parasysh ndjenjën dërrmuese të ‘diçkaje nuk është e drejtë’, trupi juaj fillon të reagojë në të njëjtën mënyrë. Ju mund të filloni të merrni dhimbje koke të lehta, të cilat mund të jenë të rënda me kalimin e kohës, mund të keni dhimbje shpatullash dhe mbrapa për shkak të stresit të përfshirë, mund të filloni të ndiheni të shqetësuar në kohë etj. Trupi juaj dhe mendja juaj do të zbulojnë se mund të keni nevojë të filloni të shikoni gjërat ndryshe.

6 Ju filloni të izoloni veten

Kur e kuptoni se nuk jeni të kënaqur ose nuk jeni i sigurt për vendimet tuaja etj. Do të filloni të ndiheni më pak të kërkuar dhe më pak të dobishëm. Ju do të ndiheni, pa i thënë askujt, që nuk jeni duke bërë më të mirën tuaj. Kjo ndjenjë mund t’ju bëjë të izoloni veten disi dhe mund të filloni të shmangni ndërveprimin njerëzor. Mos i injoroni shenjat nëse kjo ndodh sepse mund t’ju çojë në një gropë depresive.

5 Mendimet tuaja bëhen të turbullta

A ju kujtohet koha kur ishit absolutisht i sigurt për atë që donit? A ju kujtohet qartësia që keni ndier kur keni bërë këtë zgjedhje? Nëse jeni në rrugë të gabuar, do të ndjeni të kundërtën e saktë të asaj ndjenje. Mendimet tuaja do të mërziteshin, shumë ide të çuditshme do të mbushnin mendjen tuaj dhe qartësia do të humbiste. Universi në thelb është duke u përpjekur t’ju thotë të mendoni me kujdes para se të bëni lëvizjen tuaj të ardhshme.

4 Përfituese fatkeqe

Një nga indikacionet më të forta që dërgon universi është përmes, atë që duket si një koincidencë. Kur të jeni në rrugën e drejtë, gjërat duket se bien në vend, por nëse nuk jeni, ata vetëm duket se janë më të ashpra për momentin. Ju mund të humbni një marrëveshje, ju mund të përballeni me një aksident të çuditshëm ose diçka të pazakontë mund të ndodhë që do t’ju pengojë të ndjekni rrugën e gabuar. I kushtoj vëmendje rastësish të tilla.

3 Nivelet e larta të shpërqendrimit

Eshtë e panevojshme të thuash, do të gjesh gjithmonë të hutuar. Natyrisht, pasi rruga që ju zgjodhi nuk ishte menduar për ju dhe nuk ishte vendi më i rehatshëm për të qenë në të, ju do të përfundoni duke mirëpritur distractions gjithashtu. Nëse vëreni se shpenzoni më shumë kohë në distractions dhe më pak në zgjedhjen tuaj, mund të jetë koha për të parë zgjedhje të tjera.

2 Vetëdyshimi i prishur

Një fakt që patjetër do t’ju bëjë të mendoni për rrugën në të cilën ndodheni, është ndjenja e dyshimit të jashtëzakonshëm për vetveten. Ju do të filloni të pyesni për çdo zgjedhje të jetës dhe do të ndiheni të mjerë pasi që rruga që keni zgjedhur nuk ishte ajo që ju duhej të ishte. Nëse kjo ndodh dhe ju mendoni se jeni duke humbur vetëbesimin tuaj, provoni të kërkoni mundësi të reja, ajo aktuale nuk mund të jetë ideale për ju.

1 Instinkti juaj nuk pajtohet

Instinkti është ai që ju drejton në një rrugë. Është një zë që vjen nga brenda, duke ju thënë nëse keni për qëllim të jeni në këtë rrugë apo jo. Besoni instinktet tuaja, ata janë si një lidhje e drejtpërdrejtë midis fatit dhe zgjedhjes suaj. Nëse instinkti juaj nuk pajtohet me zgjedhjet tuaja, nëse ndreq gjërat që bëni dhe nëse ju tregon se diçka mungon, mos e injoroni atë, sepse kurrë nuk do t’ju flasë përsëri.