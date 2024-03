Shenjat e horoskopit që nuk japin shanse të dyta

Ata nuk do t’ju japin një shans të dytë. Nëse bëni një gabim, nëse i zhgënjeni dhe humbasin besimin tek ju, ju keni mbaruar për ta. Dhe nuk ka të bëjë fare me faktin nëse jeni shok, vëlla apo motër, partner apo dikush tjetër. Është çështje karakteri se çfarë ata tolerojnë dhe pranojnë nga të tjerët dhe çfarë jo. Le të shohim se cilave shenja i referohemi dhe të shpjegojmë se si funksionojnë ato në jetën e tyre.

Demi

Demi është një person që dëshiron të dijë se ka në krah njerëz tek të cilët mund të mbështetet dhe të mbështetet. Siguria është shumë e rëndësishme për të dhe ai nuk e rrezikon për asgjë. Ai nuk mund të jetojë me frikën se diçka do të shkojë keq dhe ju do ta zhgënjeheni përsëri. Nëse e keni bërë tashmë një herë, ai e di që do ta bëni përsëri, kështu që për të ju jeni tani i pavlefshëm. Ai nuk jep shanse të dyta dhe nuk merret më me ju.

Akrepi

Akrepi dëshiron të jetë rreth njerëzve të cilëve u beson verbërisht. Njerëz që do ta mbështesin, që do ta inatosin, thënë thjesht dhe që do të bëjnë atë që ai do pa ua thënë. Nëse për ndonjë arsye ai ndalon së besuari tek ju, çdo marrëdhënie dhe shumë mes jush ka marrë fund. Kur xhami është plasaritur, ai nuk ngjitet më.

Bricjapi

I treti në listë është Bricjapi. Është aq gjakftohtë sa do të të shqyejë pa u menduar. Nëse për ndonjë arsye e keni zhgënjyer ose e keni tradhtuar ose në përgjithësi keni bërë diçka dhe ai ka humbur respektin që kishte për ju, atëherë dijeni se ai as nuk do të ulet për të diskutuar me ju, as sigurisht që do t’ju japë një shans të dytë. Ai nuk beson në shanset e dyta, ai mendon se këta njerëz janë dhe nuk ndryshojnë dhe ai thjesht do t’ju zëvendësojë pa shpjegime dhe shumë më tepër.