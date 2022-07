Shenja e Horoskopit më e privilegjuar dhe ajo më fatzezë për muajin Gusht

Astrologia Laura Bilalli ka treguar se shenja më e privilegjuar për muajin gusht do të jetë Luani, pasi është në muajin e vetë.

Ndërsa, sipas saj, shenja më pak e privilegjuar për këtë muaj është Virgjëresha pasi do të jetë në një periudhë melankolike.

“Më e privilegjuara do të jetë Luani. Është në muajin e vetë, por ndikon dhe Jupiteri. Ka për të qenë një muaj fatsjellës në aspektin e dashurisë.

Sot që është hëna e re është në Luan dhe do të përmbush dëshirat e Luanit. Ndërsa më pak e priviligjuar do të jetë Virgjëresha se do të jetë në një periudhë melankolike dhe nuk e di se ça do saktësisht”, tha Laura, në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit”.