Qepët e reja janë të pasur me vitamina, dhe kanë një efekt të dobishëm në sistemin kardiovaskular

Përveç përmirësimit të shijes së vakteve pranverore me shijen dhe aromën e saj specifike, qepët e pranverës janë shumë të shëndetshme sepse janë të pasura me vitamina (A, B kompleks, C dhe K), minerale (squfur, bakër, fosfor, kalium, magnez, kalcium, krom dhe mangan) polifenol kuercetin dhe antioksidantë. Gjithashtu ka shumë pak kalori.

Edhe pse mund të zihet dhe përgatitet në mënyra të ndryshme, për përfitimet më të mëdha shëndetësore, është mirë të hani qepë të freskëta, me gjethet e saj të gjata jeshile. Qepët e reja kanë një efekt veçanërisht të dobishëm në sistemin kardiovaskular dhe nervor. Përveç kësaj, ky ushqim vepron si një antibiotik natyral dhe shkatërron bakteret e dëmshme në zorrët.

Lëngu i qepës së re përdoret në mjekësinë popullore si ilaç kundër infeksioneve të ndryshme të lëkurës. I përzier me një lugë çaji mjaltë, ndihmon në problemet më të lehta të frymëmarrjes, sepse lehtëson kollitjen, lehtëson bajamet dhe ngjirjen e zërit.

Ai gjithashtu ka veti diuretike dhe për këtë arsye përdoret si një ilaç natyral për rregullimin e tretjes. Nuk rekomandohet vetëm për personat që vuajnë nga gastriti sepse stimulon sekretimin e lëngjeve gastrike.