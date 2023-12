Gjaku, indet dhe qelizat, ja marrëveshja që lidhin Këshilli dhe Parlamenti Evropian

Këshilli ka arritur një marrëveshje të përkohshme me Parlamentin Evropian për rregullat e reja që synojnë përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së gjakut, indeve dhe qelizave të përdorura në kujdesin shëndetësor dhe lehtësimin e qarkullimit ndërkufitar të këtyre substancave në BE.

Rregullorja për substancat me origjinë njerëzore (SoHO) do të sigurojë mbrojtje më të mirë për donatorët dhe marrësit, si dhe për fëmijët e lindur pas riprodhimit të asistuar mjekësor. Rregullat e reja të propozuara synojnë të forcojnë kuadrin ligjor ekzistues duke rritur gjithashtu fleksibilitetin për të vazhduar me zhvillimet shkencore dhe teknike.

Sipas marrëveshjes së përkohshme, shtetet anëtare mund të zgjedhin të zbatojnë masa më të rrepta për të mbrojtur qytetarët e tyre.

“Një nga mësimet kryesore të nxjerra gjatë pandemisë COVID ishte rëndësia jetike e bashkëpunimit efektiv ndërkufitar për çështjet e kujdesit shëndetësor. Marrëveshja e sotme jo vetëm që garanton standardet më të larta të mundshme të sigurisë dhe cilësisë për SoHO-të, por gjithashtu e bën më të lehtë për pacientët. për të hyrë në produkte shëndetësore që mund të shpëtojnë jetën përtej kufijve të shteteve anëtare”, tha Mónica García Gómez, Ministre Spanjolle e Shëndetësisë.

Teksti për të cilin u ra dakord sot nga bashkë-ligjvënësit zgjeron fushën e SoHO për të përfshirë qumështin e gjirit të njeriut dhe mikrobiotën e zorrëve. Ai gjithashtu synon të mbrojë legjislacionin e BE-së në të ardhmen duke mbuluar SoHO të tjera që mund të zbatohen për njerëzit në të ardhmen dhe duke lejuar përditësime më fleksibël në të ardhmen.

Rregullorja e propozuar mbulon një gamë të gjerë aktivitetesh nga regjistrimi dhe testimi i donatorëve, grumbullimi dhe përpunimi deri te aplikimi njerëzor dhe monitorimi i rezultateve klinike të substancave me origjinë njerëzore.