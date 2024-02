Shën Valentin i kuq: Stilet në tonet e nxehta të dashurisë dhe pasionit

Së fundmi, Anna Wintour ka shpallur mbretërimin e kësaj ngjyre top, e cila na ngazëllen vërtet me nuanca të ndryshme të parezistueshme

Ne kemi përzgjedhur disa nga kreacionet më të bukura të këtij shkurti.

Stilistikisht, kjo ngjyrë u rri mirë të gjithave, por është e nevojshme të gjeni nuancën ideale. Ne zgjedhim koralin për një përshtypje më të fortë dhe bordo për një veshje pak më të mbyllur. Një ngjyrë që u përshtatet të gjithave në të njëjtën kohë përfaqëson dashurinë dhe pasionin dhe ne i drejtohemi instinktivisht.

Kreacionet më të bukura në këtë histori të modës ofrohen në shumë dyqane, ndërsa ne kemi gjetur pjesë të bukura në të cilat mund të shkëlqeni këto ditë. Pavarësisht nga rasti, e kuqja do të na ngrejë humorin dhe adrenalinën.

Kështu funksionon tek ne, është e vështirë të mos e duam. Edhe ata që nuk pëlqejnë të veshin ngjyra ndonjëherë do të duan të kuqen, qoftë një takim me një të dashur apo një festë me miqtë.

E kuqja këtë sezon ka përqafuar minimalizmin, është e parezistueshme në fustane, por edhe në bluza të ndryshme. Nga këpucët bie në sy takat, një legjendë e gardërobës që është mirë të kesh gjithmonë, si dhe çizmet super të larta.

Forma është kryesisht minimaliste, kreativiteti është në anën e detajeve që shpesh janë diskrete.

Në përgjithësi, nuk është shumë e këndshme sepse e kuqja në vetvete është e fortë. Kur e zgjedhim mbase ajo nuk ka nevojë për bizhuteri dhe nëse jeni për një super takim kombinoni të kuqen me unaza floriri apo gjerdan.