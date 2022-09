Shanse të mëdha deri në fund të shtatorit, 3 shenjat e Horoskopit që do të ribashkohen me ish-in

Gjatë kësaj kohe parashikohen zhvillime në jetën personale për tre shenja. Lëvizja planetare që dëshiron që Hëna të formojë një treshe me Mërkurin ka vënë dorën e saj të vogël në të.

Kjo do të thotë që disa ndjenja do të rishfaqen dhe disa do të bëjnë një lëvizje për t’u ribashkuar me ish-in e tyre sepse u penduan dhe kujtuan se sa mirë ishin bashkë.

Lexoni më poshtë se cilat tre shenja të zodiakut do të marrin mesazhe nga e kaluara dhe filloni të mendoni për një përpjekje të dytë:

Dashi

Nëse keni llogari të hapura nga e kaluara, filloni të mendoni se si dëshironi të vazhdoni tani e tutje sepse shenja juaj është e para në listë që merr telefonata dhe mesazhe nga ish-i juaj… Shanset që ai të kthehet dhe t’ju pyesë për një shans të dytë janë të shumta, kështu që nëse keni ende ndjenja për të, mendoni nëse ia vlen të provoni përsëri. Përndryshe vazhdoni më poshtë!

Luani

Dhe ju luanë duhet të jeni gati sepse e kaluara do të trokasë në derën tuaj! Për ata prej jush që kohët e fundit u ndanë dhe lënduan partnerin tuaj, por tani jeni penduar, lajm i mirë! Ish-i juaj është ende duke menduar për ju dhe tani që ka kaluar disa kohë ai ndoshta është gati t’ju falë dhe të kthehet në krahët tuaj. Kujdes, vetëm nëse nuk jeni të sigurt, mos “luani” me ndjenjat e të tjerëve!

Virgjëresha

Më në fund, ju Virgjëreshat do të merrni edhe një ftesë për t’u rilidhur nga ish-i juaj. Ju jeni përgjithësisht material i marrëdhënies, sepse jeni logjik, i matur, i bazuar dhe i sigurt në veprimet tuaja. Ju pëlqen të jeni në një lidhje sepse e dini se çfarë dëshironi dhe pothuajse kurrë nuk i ngatërroni gjërat. Ju i jepni siguri tjetrit dhe krijoni një ambient shumë intim kur jeni në një lidhje. Kjo do të thotë që për të tjerët, përqafimi juaj shpesh ndihet si një strehë. Kujdes, sepse ish-i mund të rikthehet por duhet të jeni të sigurt që nuk jeni ju “lidhja e shpëtimit” që ai ta shpëtojë nga vetmia. Mendoni nëse ky person ju vlerëson dhe dëshiron të kthehet tek ju, dhe më pas hapuni.