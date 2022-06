Sezoni i shalqirit, 3 dëmet që nuk e dinit se i shkakton nëse e teproni

Frutat më të preferuara të stinës së verës janë padiskutim mango dhe shalqiri. Megjithatë, nuk duhet ta teproni me sasinë.

Shalqinjtë me përmbajtje të lartë uji janë të shkëlqyeshëm për të shuar etjen, por kjo sjell me vete disa efekte anësore. Edhe pse është një burim i shkëlqyer i ujit dhe fibrave dietike, shalqiri mund të shkaktojë probleme me tretjen, si diarre, fryerje dhe gazra.

Ai përmban sorbitol, një përbërës sheqeri që dihet se stimulon tretjen e patrazuar dhe kontrollon aciditetin, por në sasi më të mëdha mund të shkaktojë probleme me stomakun. Do të habiteni kur mësoni se ata që pinë shumë alkool duhet të shmangin ngrënien e tepërt të shalqirit, sepse nivelet e larta të likopenit mund të reagojnë me alkoolin, duke shkaktuar inflamacion të mëlçisë dhe ky stres i tepruar oksidativ në mëlçi mund të jetë i rrezikshëm për trupin.

Gjithashtu, shalqiri është një burim i pasur i kaliumit dhe ndihmon në ruajtjen e funksionit të elektroliteve. Shalqiri duhet të konsumohet në masë, pasi është shumë i shëndetshëm për zemrën, eshtrat dhe forcimin e muskujve.

Është vërtetuar se marrja e tepërt e kaliumit mund të çojë në probleme kardiovaskulare si rrahje të parregullta të zemrës, puls të dobët dhe shumë më tepër.