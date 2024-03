Sezoni i Dashit, cilat shenja do të pësojnë ndryshime

Demi

Nëse Dielli ose Marsi juaj janë në Dem, do të përjetoni një ndryshim të fuqishëm gjatë periudhës së Dashit 2024. Ndërsa Demi ka mësuar të presë në sfond, t’i marrë gjërat ngadalë dhe të kërkojë miratimin e eprorëve ose kujdestarëve të tyre përpara se të bëjë edhe gjërat më të thjeshta në jetë, gjithçka do të ndryshojë.

Sezoni i Dashit do t’ju zbresë nga flluska juaj dhe do t’ju tregojë se të vetmit njerëz që përfitojnë nga pritja që keni vënë jetën tuaj, janë ata që duan t’ju kontrollojnë ose përdorin.

Luani

Shenjat e zjarrit mund t’i karakterizojmë si impulsive dhe të papërpunuara, por në realitet këta janë njerëz me energji të brendshme, të qarta dhe të qarta. Kjo forcë e brendshme do të jetë më intensive në periudhën e Dashit të vitit 2024. Kah 1 prilli, me Mërkurin retrogradë, nevoja për t’u kthyer nga brenda do të bëhet më intensive.

Kështu do të arrini të kuptoni më mirë dëshirat dhe nevojat tuaja. Vetëm sigurohuni që të shënoni idetë tuaja dhe t’i studioni ato në mënyrë periodike. Nëse e prekni me sukses shpirtin tuaj gjatë sezonit të Dashit, do të jeni më të qartë për të ardhmen tuaj dhe se si do të krijoni vendin tuaj në këtë botë.

Bricjapi

Sezoni i Dashit në 2024 do të ketë një efekt të çuditshëm te Bricjapët. Ata bëhen më këmbëngulës dhe më të vendosur në dëshirat dhe opinionet e tyre, ndërsa largohen nga njerëzit që i pengojnë. Ata e kuptojnë se mendimet e shumë njerëzve janë vetëm zhurmë në veshët e tyre dhe fiksojnë qëllimet e tyre.

Stina e Dashit do të jetë një nga më të mirat për këtë shenjë dhe do të karakterizohet nga kreativiteti, inteligjenca dhe lëvizjet e zgjuara.