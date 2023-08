Sëmundjet e lëkurës, pse vitamina D qetëson simptomat e rënda

Gushti konsiderohet muaji i informimit dhe ndërgjegjësimit për psoriasis (rregullim i lëkurës që shkakton që qelizat e lëkurës të shumohen deri në 10 herë më shpejt se normalja. Kjo e bën lëkurën të ndërtohet në copa me gunga).

Një studim më i ri thekson se pacientët duhet të kontrollojnë nivelet e tyre të një vitamine të caktuar, pasi mangësitë e saj mund të shpjegojnë përkeqësimin e gjendjes së lëkurës. Rrezet e çmuara të diellit veprojnë si një analgjezik ndër të tjera për të zbutur emocionet negative dhe për të përmirësuar humorin, sigurisht me ekspozim të kontrolluar. Megjithatë, kontributi i tyre në trajtimin e një sëmundjeje të lëkurës konsiderohet po aq i vlefshëm.

Në veçanti, vitamina D e njohur ndryshe si vitamina e diellit, të cilën trupi e sintetizon përmes ekspozimit në diell, mund të luajë një rol në ashpërsinë e psoriasis. Ndërsa kremrat sintetikë të vitaminës D janë një trajtim në zhvillim, studimi sugjeron se një dietë e pasur me vitaminë D ose me ndihmën e suplementeve mund të lehtësojë simptomat e psoriasis, të cilat shfaqen në lëkurë dhe shkaktojnë kruajtje të rëndë. Ushqimet e pasura me vitaminë D janë peshqit yndyrorë, si salmoni dhe skumbri, dhe të verdhat e vezëve.

Për studimin, studiuesit analizuan 491 raste nga një Anketë Kombëtare e Shëndetit dhe të Ushqyerjes në SHBA, duke përfshirë 162 nga 2003 në 2006 dhe 329 nga 2011 në 2014.

Sipas analizave të mëvonshme, nivelet më të ulëta të mungesës së vitaminës D dhe vitaminës D u shoqëruan ndjeshëm me psoriasis më të rëndë. Më konkretisht, pacientët me nivelet më të larta mesatare të vitaminës D kishin sasinë më të vogël të lëkurës së prekur nga psoriasis. Anasjelltas, ata me zonën më të prekur kishin nivelet mesatare më të ulëta të vitaminës D. Megjithatë, sasia ideale e vitaminës D që një person duhet të konsumojë ka mbetur e paqartë. Sigurisht, mund të ketë faktorë të tjerë që kontribuojnë në psoriasis të një personi, siç është toni i lëkurës, pasi lëkura e errët prodhon më pak vitaminë.