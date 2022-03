Sekondat janë vendimtare: Si të mbroni veten kur sulmoheni nga nga qeni?

Sulmet e qenve po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe disa prej tyre fatkeqësisht përfundojnë fatalisht.

Njerëzit shpesh janë fajtorë për sjelljen e qenve dhe mënyra se si rritet kafsha përcakton kryesisht sjelljen e saj ndaj njerëzve në të ardhmen.

Sulmet e qenve të tërbuar, nëse ndodhin në fëmijëri, mund të lënë pasoja psikologjike edhe të qëndrueshme tek fëmija, në formën e fobive.

Gabimi më i zakonshëm që njerëzit bëjnë nga frika është ikja dhe goditja e një qeni. Të dyja këto procedura vetëm sa e provokojnë më tej kafshën tashmë të tërbuar.

Është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të bëni gjënë e duhur, sepse sekondat dhe milimetrat mund t’ju ndajnë nga dëmtimet e rënda.

1. Mos u frikësoni

Është e vërtetë që qentë dhe kafshët e tjera mund të nuhasin frikën e njeriut. Sjelljet që njerëzit shfaqin me frikë , të tilla si tundja e duarve, ulërima dhe vrapimi, vetëm sa e zemërojnë më tej kafshën, e cila gjithsesi nuk është në gjendje të qetë.

Sado e vështirë të jetë, përpiquni të kapërceni frikën tuaj dhe të qëndroni sa më të qetë.

2. Ngadalësoni hapin

Nëse ju ndodh që të përplaseni me një qen ndërsa ecni ose vraponi, ngadalësoni dhe vazhdoni të ecni, ose kthehuni dhe shkoni në drejtim të kundërt, por mbani një sy qenin. Ekziston një mënyrë tjetër – nëse keni guxim, thjesht qëndroni në vend, vendosni duart pranë trupit tuaj dhe qeni do të humbasë interesin dhe do të largohet.

3. Mos e shikoni qenin në sy

Shikimi në sy i zemëron qentë edhe ashtu të zemëruar, sepse ata e perceptojnë atë si kërcënim, prandaj edhe sulmojnë duke menduar se po mbrohen. Është e rëndësishme të ndiqni shikimin e tij për të ditur se çfarë po bën, por shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me sy.

4. Shpërqëndrojeni atë

Çfarëdo që të keni në dorë, hidheni pas tij. Pra, mos e qëlloni, por hidheni diku tjetër për ta shpërqendruar.

5. Urdhëroni të tërhiqet

Nëse qeni vazhdon të sillet në mënyrë agresive, përballuni me të (gjithsesi shmangni kontaktin me sy) dhe urdhërojeni të largohet. Sigurohuni që zëri juaj të jetë urdhërues, jo duke fishkëllyer apo qarë.

Thirrjet si “jo” dhe “mbrapa”, të cilat shqiptohen me zë të fortë, madje, mund të jenë efektive. /albeu.com/