Sa shitet makina e Princeshë Diana? Detaji i veçantë që askujt nuk ia merrte mendja

Në 25 vjetorin e vdekjes së Lady Diana, një nga makinat e saj del në ankand. Është ndoshta i vetmi Escort RS Turbo që Ford e ka lyer me të zezë.

Pak para 25 vjetorit të vdekjes së Zonjës D, shtëpia britanike e ankandeve Silverstone Auctions po nxjerr në ankand një Ford Escort RS të drejtuar nga Princesha e Uellsit .

Diana kishte një problem me Ford-s dhe kjo nuk ishte e vetmja makinë që ajo voziti. Princi Charles i kishte dhuruar asaj një Ford Escort 1.6 Ghia në maj 1981, i cili u hodh në ankand në korrik 2021. Për një kohë, Lady D ngiste një kabrio të kuqe, të cilën oficerët e saj të sigurisë thuhet se nuk e pëlqenin. Sipas Silverstone Auctions, Lady Diana pa dhe donte një Escort RS Turbo.

Ata e morën vesh në departamentin e marrëdhënieve me publikun e Fordit dhe donin të bënin diçka shtesë për ta bërë atë të dallohej. Sigurisht që princesha ka mbajtur një profil të ulët dhe ndryshimet janë mjaft delikate. Makina ishte e lyer me ngjyrë të zezë. “Të vdekshmit e thjeshtë” mund të blinin hatchback-un në çdo ngjyrë, me kusht që të ishte Diamond White.

Sipas Silverstone Auctions, ky është i vetmi RS Turbo Mk1 në këtë ngjyrë. Edhe pse burime të tjera flasin për tre Turbo RS të zinj . ‘Maska’ e zezë me pesë pjesë është gjithashtu e ndryshme nga versioni i prodhimit, i cili ka tre seksione të gjera. Në vend të vijave të gjera dekorative, modeli për familjen mbretërore ka një shirit të ngushtë dekorativ blu anash . Logot blu ‘RS’ dhe ‘Turbo’ në anët dhe derën e pasme janë të vetmet që tërheqin vëmendjen.

Motori Ford Escort RS prodhoi 132 kuaj fuqi me një superngarkues Garrett T3. Transmisioni manual me pesë shpejtësi transmeton lëvizjen përpara nëpërmjet një diferenciali me rrëshqitje të kufizuar. Fordi i shpejtë përshpejtoi nga zero në 100 km/h për 8.7 sekonda dhe kishte një shpejtësi maksimale prej 200 km/h.