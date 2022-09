Sa kohë ju duhet për tu shëruar plagët? Nëse zgjat më shumë se zakonisht, trupit tuaj i mungon kjo vitaminë

Vitamina D është një vitaminë e tretshme që ndikon shumë në sistemet e trupit tonë nga sigurimi i furnizimit me kalcium ndaj eshtrave tona deri tek forcimi i sistemit tonë imunitar. Ne normalisht e marrim këtë vitaminë nga ushqimet, suplementet dhe rrezet e diellit, por kur diçka shkon keq dhe ne përballemi me mungesën e vitaminës D, sistemet tona të trupit mund të dëmtohen.

Simtomat e mungeses se Vitamines D:

Dhimbja e kockave

Mungesa e vitaminës D mund të dëmtojë aftësinë e trupit për të futur kalciumin në indet e kockave, të cilat mund të çojnë në osteomalacia ose dobësim të esht rave. Një mangësi e vitaminës D mund të shoqërohet me dhimbje të ndryshme muskulo-skeletore, në veçanti, me dhimbje të kockave tibiale dhe butësi. Rekomandohet të siguroheni që po merrni përditë sasinë e nevojshme të Vitaminës D për të shmangur dhimbjen e kockave, frakturat e kockave dhe sëmundjet e lidhura me të si osteoporozën.

Dhimbje muskulore

Vitamina D prek jo vetëm eshtrat tona, por edhe muskujt tanë. Mungesa e kësaj vitamine mund të shkaktojë dhimbje të forta muskulore, dobësi, masë të zvogëluar të muskujve dhe shërim të dobët të muskujve pas një aktiviteti fizik të fortë. Nivelet e ulëta të vitaminës D gjithashtu mund të shkaktojnë dhimbje kronike të përhapura në trup, që është një nga simptomat kryesore të fibromialgjisë.

Djersitja e kokës

Ka një sërë simptomash që mund të tregojnë se niveli i vitaminës D është i ulët. Literatura shkencore e përshkruan djersitjen e tepruar tek të sapolindurit si një nga shenjat e hershme të mungesës së kësaj vitamine. Një nga simptomat më pak të dukshme të mungesës së vitaminës D tek të rriturit është djersitja e tepërt e kokës në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Nëse koka juaj djersitet shumë kjo mund të lidhet me mungesën e vitaminës D në trupin tuaj dhe mund t’ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj.

Një sistem imunitar i dobët

Vitamina D luan një rol të madh në mbështetjen e sistemit imunitar. Pa dijeni, mjekët filluan të përdorin këtë vitaminë për të trajtuar infeksionet shumë kohë më parë, para se të zbuloheshin antibiotikët. Pacientët e tuberkulozit, për shembull, u dërguan në sanatoriume ku ata ishin të ekspozuar ndaj dritës së diellit, të cilat, siç mendonin mjekët, vriste drejtpërdrejt infeksionin. Pra, nëse vuani nga infeksione të shpeshta virale, niveli i ulët i vitaminës D mund të jetë arsyeja.

Shërimi i ngadaltë i plagëve

Një studim ka treguar se trajtim 12 javor të plotësimit me vitaminë D rezulton në një reduktim të ndjeshëm të plagëve në mesin e pacientëve me ulcera në këmbë të personave diabetikë. Shkencëtarët besojnë se vitamina D kishte një efekt pozitiv në stabilizimin e niveleve të glukozës në gjak dhe kolesterolit në pacientët nën hulumtim. Nëse plagët tuaja shërohen ngadalë (sidomos nëse keni diabet), kushtojini vëmendje nivelit të kësaj vitamine në trupin tuaj.

Lodhja dhe dobësia

Shpesh tentojmë t’ia atribuojmë lodhjen dhe mërzinë me një mënyrë jetese të zënë ose me mungesën e gjumit. Megjithatë, rezulton se mungesa e vitaminës D në trup mund të përfshihet gjithashtu. Një studim që vërejti efektin e plotësimit të vitaminës D tek pacientët me lodhje, tregoi një reduktim të ndjeshëm të simptomave të lodhjes pas normalizimit të niveleve të vitaminës D.

Humbja e flokëve

Ka shumë faktorë që mund të shkaktojnë humbjen e flokëve dhe mungesa e vitaminës D është një prej tyre. Mungesa e kësaj vitamine mund të çojë në një proces të dëmtuar të ciklit të rritjes së flokëve, hollimit dhe rënies së tyre. Vitamina D luan një pjesë integrale në procesin e rritjes së flokëve në pikën e lindjes së flokëve dhe mund të përdoret si një shtojcë që synon trajtimin e humbjes së flokëve.

Ankthi dhe depresioni

Vitamina D është një vitaminë unike që ndikon shumë pjesë të trupit tonë, duke përfshirë edhe trurin. Pasi vitamina të merret përmes ushqimit ose të sintetizohet në lëkurën tonë, ajo liron neurotransmetues si dopaminën dhe serotoninën që ndikojnë në funksionimin e trurit./Nga Anila Kalleshi