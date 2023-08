Sa hapa duhet të ecni në ditë për të jetuar sa më gjatë

Sa më shumë aktivitet fizik të bëni, aq më mirë jetoni! Ecje të gjata, palestër, çdolloj tjetër aktiviteti është më i mirë se pasiviteti. Po, ka një dilemë në lidhje me numrin e hapave që duhet të bëni, për t’i bërë “nder” kështu zemrës dhe jetëgjatësisë suaj.

Shkëncetarët thonë se ecja me vetëm 4,000 hapa në ditë, pra më pak se gjysma e 10,000 hapave që rekomandohen janë të mjaftueshme për të zgjatur jetën tuaj. Ky është përfundimi i studimit të botuar në Gazetën Europiane të Kardiologjisë.

Studimi tregon se çdo 1,000 hapa shtesë mbi 4,000 zvogëlon rrezikun e vdekjes së parakohshme me 15%. Ky studim analizoi 225 mijë persona me një moshë mesatare rreth 64 vjeç, disa prej të cilëve ishin në gjendje të mirë shëndetësore e të tjerë me faktorë rreziku për sëmundje kardiovaskulare. Personat u gjurmuan për shtatë vjet.

Pas analizimit të të dhënave, studiuesit përcaktuan se rreziku i vdekshmërisë bie në mënyrë të ndjeshme sa më shumë që njerëzit ecin. Ata nuk gjetën një pikë në të cilën aktiviteti shtesë ndalon së qeni i dobishëm, deri në 20,000 hapa në ditë.

Ata arritën në përfundimin se nuk nevojiten një numër masiv hapash të përditshëm për të përmirësuar shëndetin. Rreziku i vdekjes nga çdolloj shkaku filloi të bjerë ndjeshëm pasi pjesëmarrësit në studim kaluan një prag prej rreth 4,000 hapash në ditë. Pragu ishte edhe më i ulët, rreth 2,500 hapa në ditë në rastet e rrezikut të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare.

Personat mbi 60 vjeç panë rreth 42% rënie të rrezikut të vdekshmërisë kur ecnin midis 6,000 dhe 10,000 hapa në ditë, ndërsa ata më të rinj se 60 vjeç panë një reduktim afërsisht 49% kur ecnin midis 7,000 dhe 13,000 hapa në ditë.

Përfundimi? Sado pak lëvizje të bëni në ditë është më mirë se pa bërë asgjë!