Sa “e mbajnë” humorin miqtë tuaj? Zbulojeni nga shenja e horoskopit

E qeshura është thelbësore për mirëqenien tonë, por jo të gjithë kemi të njëjtin sens humori. Shenjat astrologjike kanë ndikim shumë të madh tek ky fakt kështu që sipas tyre mund të zbuloni dhe humorin e gjithsecilit.

Dashi

Me një natyrë spontane, dashët janë ndër shenjat me më shumë humor, vetëm se nuk i bën dot për të qeshur që të gjithë. Mungesa e taktit dhe delikatesës ndonjëherë mund të lëndojnë. Ata duhet të reflektojnë mirë para se të bëjnë shaka.

Demi

Demave ju pëlqen humori i thjeshtë. Më shumë preferojnë shakatë sesa lojërat e fjalëve që jo gjithmonë i kuptojnë edhe vetë. Kredoja e tyre është: Te bësh humor pa e tepruar.

Binjakët

Binjakët janë persona që mbahen për sensin e humorit. Dinë shumë barsoleta, por impresionojnë edhe falë mënyrës sesi i përdorin fjalët dhe intonacioni. Çfarëdo që t’iu thonë ata dinë si ta kthejnë situatën në humoristike.

Gaforrja

Ju gaforret jeni të ndjeshëm për nga humori, por ky i fundit varet nga momenti në të cilin ndodheni. Ju qeshni me lot, por jo gjithmonë arrini t’i bëni të tjerët të qeshin si ju.

Luani

Humori i tyre është një forcë joshjeje të cilën e përdorin për t’iu pëlqyer bashkëbiseduesve. Luanët kanë një sens humori të rafinuar dhe delikat.

Virgjëresha

Humori nuk i karakterizon virgjëreshat, përkundrazi ndonjëherë as nuk ju pëlqen. Ata nuk e pëlqejnë as humorin e zi as shakatë kështu që me ta mund të qeshësh ndonjëherë, por jo kot së koti.

Peshorja

Kur janë të rrethuar nga shumë persona peshoret mund t’i bëjnë të gjithë të qeshin dhe të argëtohen pafund. Gjithsesi pavarësish të gjithave atyre iu pëlqen më shumë të qeshin vetë sesa të bëjnë për të qeshur. Një gjë kot mund t”i argëtojë goxha.

Akrepi

Me akrepat, nuk ka dyshim se mund të qeshësh me gjithçka. Vetëm se humori i tyre i zi dhe sarkazmat që përdorin nuk ju pëlqejnë shumë të tjerëve.

Shigjetari

Falë personalitetit optimist, shigjetarët mundohen gjithmonë të gjejnë diçka për t’i bërë të tjerët të qeshin e të ndihen mirë. Nga ana tjetër atyre nuk ju pëlqen kur dikush, për t’i bërë për të qeshur, fillon të tallet. Kjo është diçka që nuk e tolerojnë dot.

Bricjapi

Bricjapët kanë një sens humori të veçantë. Shakatë e tyre nuk i bëjnë të gjithë të qeshin, por e kanë pikë të dobët humorin e zi. Ky i fundit shpesh i bën të tjerët t’iu qëndrojnë larg.

Ujori

Ujorët nuk janë specialistë për humor. Jo vetëm që nuk bëjnë vetë, por dhe nuk i kuptojnë gjithmonë shakatë dhe barsoletat e të tjerëve.

Peshqit

Peshqit janë sa ëndërrimtarë aq edhe romantikë. Ju pëlqen të krijojnë situata komike dhe urrejnë shakatë e rënda dhe humorin vulgar.