Ruhuni prej tyre, shenjat e horoskopit që nuk kanë asnjë lidhje me fytyrën që shfaqin!

1. Binjakët Duket një paradoks, por Binjakët shumë të shoqërueshëm janë më të dobëtit në të kuptuar, shkruan FemratNews. Një keqkuptim i zakonshëm është se ata janë bifacizë, mashtrues dhe u tregojnë njerëzve vetëm atë që ata mendojnë se duan të dëgjojnë për t’i manipuluar më tej. Besohet se binjakët gjithmonë mbajnë një maskë dhe janë rrallë të sinqertë. Në realitet, kjo është shumë e ekzagjeruar. Binjakët rrallë gënjejnë, ndoshta kjo është vetëm një gënjeshtër e mirë dhe ata janë shumë të hapur. Në realitet ata janë shumë më të besueshëm dhe më të përgjegjshëm se sa mendoni.

2. Virgjëresha Shumë njerëz kanë një mendim të gabuar për Virgjëreshën, një perfeksioniste e thatë dhe pedantike deri në atë pikë saqë nuk mund të relaksohen dhe të argëtohen. Virgjëreshat duket se janë të mërzitshme, jo krijuese dhe tërësisht të kthyera në mendimet dhe idetë e tyre. Ky nuk është gjithmonë rasti. Ata janë njerëz të sjellshëm, të vëmendshëm dhe jashtëzakonisht krijues. Nëse nuk e kuptoni se sa mahnitëse janë Virgjëreshat, ata nuk do të bëjnë asgjë për të ndryshuar mendjen tuaj.

3. Akrepi Njerëzit priren të besojnë se, meqë akrepat janë shumë të mbyllur, ato janë shumë negativë dhe pesimistë shkruan FemratNews. Megjithatë, kjo shenjë gjithashtu ka një pozicion pozitiv, si gjithë të tjerët. Akrepët kanë një ndjenjë fantastike të humorit dhe (çuditërisht) ata janë shumë optimistë. Ata e dinë se si të ndiejnë gëzimin dhe lumturinë. Po, Akrepët mund të fshehin emocionet e tyre, por kjo nuk do të thotë se nuk i kanë ato fare.

4. Bricjapi Reputacioni i Bricjapit: Punëtorë, njerëz statikë, pa emocione dhe të mërzitshëm. Ju nuk do ta besoni, por Bricjapët, si rregull, janë shumë të gëzuar dhe madje mund të jenë transgresivë dhe të pabindur. Po, ata punojnë shumë, por gjithashtu e dinë se si të relaksohen. Ata janë tregimtarë të pabesueshëm dhe ata e dinë se si të fillojnë një turmë, dhe nëse ju e ftoni Bricjapin në një festë, me siguri ju nuk do ta humbisni këtë ngjarje. Bricjapët nuk janë gjithmonë “shumë të drejtë”, bëjnë gabime dhe janë të pavlerë dhe të papërgjegjshëm.

5. Ujori Ujori nganjëherë mund të kundërshtojë njerëzit dhe madje nuk kanë asnjë ide se pse e bëjnë këtë. Kjo shenjë nganjëherë duket e ftohtë, e vrazhdë dhe e tjetërsuar, por, me të vërtetë, Ujorët nganjëherë ndjehen shoqërisht të pakëndshme dhe thjesht nuk dinë të veprojnë. Njerëzit priren të mendojnë se Ujorët janë të mbyllur, të padepërtueshëm dhe indiferentë. Jo, kjo është një iluzion, edhe nëse kjo shenjë mund të mbyllet në vetvete dhe për një kohë të jetë e heshtur dhe të shmangë komunikimin.

6. Peshqit Gjithkush duket se mendon se Peshqit janë kaq të ndjeshëm dhe të brishtë që ata mund të thyhen në çdo moment, shkruan FemratNews. E vërteta është se ata kanë një bazë të fortë të brendshme dhe nuk do të bëjnë atë që nuk duan të bëjnë.

Peshqit duken në njërën anë aq të mëshirshëm dhe pa interes sa mund të përdoren, por nuk është e vërtetë. Ju mund të supozoni se po fluturojnë diku në re, por ata kuptojnë qartë gjithçka që po ndodh. Peshqit mund të trajtojnë çdo gjë vetë dhe nuk do të vdesin nga tmerri nëse nuk pajtoheni me to ose doni t’i mbështetni ato.