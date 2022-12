Ruani veten! Këto 5 shenja Horoskopi që mund të kthehen shumë shpejt në armiqtë tuaj

Nuk po themi se nuk janë të mirë, por janë burra të përdredhur dhe do t’ju krijojnë vështirësi për një hap të vogël. Por cilat janë 5 shenjat e zodiakut, që kur të ndiejnë se miqësia juaj ka mbaruar, atëherë gjërat e vështira fillojnë! Këtu bëhet fjalë për:

AKREPI

Ne nuk mund ta vendosnim atë në krye të listës sonë! Diçka shkoi keq dhe marrëdhënia juaj shkoi keq, ka mbaruar! Ai nuk do t’ia dalë, nuk do të jetë më ai që ishte, nuk do ta shihni më kurrë! Sapo Akrepi ndjen se gjërat janë përkeqësuar, ai i ndërpret lidhjet edhe me dhëmbë, siç thuhet dhe nuk kthehet më. Për të mos thënë që ai do të përpiqet t’ju presë juve dhe të gjitha njohjet tuaja të ndërsjella si ndëshkim!

DEMI

Edhe pse Demi është një fitil i ngadaltë dhe ka shumë tru për t’u përfshirë me emocionet dhe për të filluar drama, nëse gjërat vijnë deri në atë mënyrë, kështu qoftë. Sepse ashtu si Akrepi, ndoshta nuk keni fat të ktheheni në listën e miqve të tij, ndërsa ai ka durim dhe këmbëngulje të pafund për t’ju parë… duke u zvarritur!

LUANI

I këndshëm dhe zemërmadh, por kur i bën diçka që e llaston keq, ai nga mik kthehet në armik, madje në armik të betuar. Dhe nëse doni të uleni dhe t’i shpjegoni më pas, ai nuk do të ulet dhe do t’ju dëgjojë. Lëreni të zemërohet dhe të dëshirojë t’ju shohë aty…

BRICJAPI

Është një kohë e errët kur do ta keni atë përballë. Ky nuk i ndërpret lidhjet, po heq njerëzit që ka futur në listën e zezë. Është një histori e hidhur që nuk ka kurrë një fund të mirë, pa pengesa. Nëse një Bricjap ju konsideron një invalid, ju qetesohuni, përpara se ai me edukatë dhe pa pendim t’ju shtyjë nga shkëmbi. Gjëra të thjeshta dhe të rregullta…

BINJAKËT

E di që nuk e mendon si të rrezikshëm, por mendo sërish. Binjakët nuk janë nga ata tipa që mund të mashtrojnë lehtësisht, pasi e ka më të lehtë të të fshijë nga ekzistenca në kokën e tij dhe të mos të shohë më. Por nëse për ndonjë arsye, ai vendos të merret me ju dhe t’ju vendosë me Bold dhe Underline në llogaritë e tij të zeza, atëherë po, ai është një armik i llogaritshëm dhe i rrezikshëm. Një person që e ka mendjen të të pengojë aq shumë sa të hedhin përtokë duke qarë…