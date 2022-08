Rrini sa më larg tyre, këto 5 lloje njerëzish mund t’ju shkatërrojnë jetën

Ka njerëz që ju ndihmojnë, janë të mirë për rritjen tuaj dhe kanë një shpirt të bukur. Por ka disa që mund t’ju shkatërrojnë jetën. Janë 5 lloje njerëzish që mund t’ju shkatërrojnë jetën dhe duhet t’i ndërprisni lidhjet me ta për hir të shëndetit tuaj mendor.

1. Narcizistët

Njerëzit që janë të fiksuar me veten dhe mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre, quhen narcistë. Ata kërkojnë vëmendje dhe admirim gjatë gjithë kohës. Ata kanë një kompleks superioriteti dhe njerëz të tillë luajnë me ndjeshmërinë e të tjerëve. Njerëz të tillë synojnë të marrin dhe rrallë japin. Bota e tyre ka të bëjë vetëm me ta dhe veten e tyre. Nëse keni një person të tillë në jetën tuaj, atëherë mbani mend se ata janë manipulues të mrekullueshëm. Ata mund t’ju bëjnë të ndiheni shumë negativisht për veten dhe ata kanë fuqinë t’ju shkatërrojnë jetën nëse nuk dini si t’i kontrolloni qenie të tilla.

2. Njerëzit që krijojnë drama

Ata që e duan dramën në jetën e tyre dhe janë kërkues të mëdhenj të vëmendjes, ata njihen si histrionikë dhe është më mirë të largoheni prej tyre. Ata mund të krijojnë një rrëmujë në jetën tuaj me dramat e tyre të vazhdueshme. Nëse nuk kanë asgjë, ata do të krijojnë një dramë dhe mos u habitni nëse ulen për të folur keq për të tjerët me njerëz të ndryshëm. Ata mund të krahasohen lehtësisht me disa nga personazhet e famshëm.

3. Sociopatët

Këta njerëz janë shpirtra antisocialë dhe kanë një tendencë të madhe për të dominuar mbi të tjerët. Ju shpesh humbni vetëvlerësimin me njerëz të tillë dhe vetëbesimi juaj dobësohet. Ata kanë një zakon të madh për të poshtëruar njerëzit në publik. Ata janë tipat që fajësojnë të tjerët. Ata gjithashtu mund të përfundojnë në vjedhje, vrasje për shkak të tendencave të tyre për gënjeshtra patologjike. Ata e shijojnë këtë kur e zbulojnë dhe përdorin dobësitë tuaja kundër jush, kështu që është më mirë të shmangni njerëz të tillë.

4.Paranojakët

Ky është një urdhër personaliteti për të cilin ju si një i zakonshëm nuk mund të bëni shumë nëse nuk jeni ekspert në trajtimin e njerëzve të tillë. Ata mund t’ju dëmtojnë mendërisht sepse sillen në mënyrë agresive dhe janë shumë të pasigurt për pothuajse gjithçka në jetën e tyre. Ofendimet në të kaluarën dhe inatet e vjetra nuk i lënë kurrë. Ata mendojnë se e gjithë bota i ndjek dhe është atje për t’i dëmtuar. Ata do t’ju japin shumë stres nëse jeni të urtë.

5. Psikotikët

Tani, nëse keni dikë që ka një frikë të madhe nga braktisja, nga probleme të zakonshme dashurie dhe madje edhe probleme emocionale për shkak të faktorëve të tjerë, mos u habitni nëse ai ka çrregullime psikotike. Ndryshimet e humorit të tyre nuk janë normale dhe shpërthimet mund të jenë shumë të vështira mendërisht për njerëzit përreth tyre.