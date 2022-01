Rezultatin do ta shihni që në javën e parë, si ta shfrytëzoni hudhrën për të larguar rrudhat

Më pas shtoni një lugë mjaltë të pastër dhe një lugë baltë për maska kozmetike (që mund ta gjeni në fa rmaci). Përziejni të gjithë përbërësit sëbashku derisa të formohet një masë homogjene.

Para se ta aplikoni maskën në fytyrë, pastrojeni atë mirë nga të gjitha papastërtitë.

Aplikojeni maskën në fytyrë dhe mbajeni rreth 20 minuta derisa të thahet. Shpëlajeni fytyrën me ujë të valët. Përdoreni këtë metodë çdo ditë, pas 7 ditëve të para do të vëreni rezultate të dukshme. Behet fjale per nje maske natyrale dhe pa kosto, nese deshironi mund t’jua tregoni edhe miqve tuaj,do t’iu jemi mirenjohes nese do te na ndihmonit që të mirmbajmë faqen vetëm duke shtypur(mbi foton) që ndodhet më poshtë.