Që festa e fundvitit të mos përfundojë si mos më keq, Ylli Merja tregon çajin që nuk duhet të mungojë në tavolinë atë natë

Festat e fundvitit janë një moment i shumëpritur nga të gjithë. Mbledhja me njerëzit e dashur pranë një tryeze festive, bën që shpeshherë të harrojmë riskun që shkaktohet nga ngrënia me tepricë e ushqimeve plot yndyrë dhe sheqer. Mjeku popullor Ylli Merja në rubrikën “Bima dhe shëndeti” tregoi risqet që shkaktojnë teprica me ushqimet:

Risku nga sheqeri i tepërt – trashet gjaku

Risku nga alkooli i tepërt – dëmtohen qelizat nervore dhe mëlçin

Risku nga mishi i dhjamosur – rritet kolesteroli

Risku nga brumrat – rritet sheqeri dhe obeziteti tha ai.

Ai sygjeroi që gjatë natës festive në tavolinë të mos mungojnë edhe këto ushqime, e çajra, për të shmangur problemet e ndryshme në organizëm:

-Kanella, borziloku, mendra, karafili, vanilja, rigoni

– Nga perimet: Patëllxhani, speci, trangulli, domatja, hudhra

– Nga çajrat: Çaj detox, çaj mali, çaj mendër

Vera është ndër pijet kryesore që serviret në tavolinat festive. Por si ta bëjmë këtë pije sa më të shëndetshme? Ylli Merja sugjeron këtë recetë:

Ngrohim në 60-65 gradë Celsius një litër verë të kuqe. Hedhim në të 3-4 shkopinj kanellë, 6-7 gozhda karafili, 4-5 fije çaj mali. Pas 10-15 minutash kullojeni. Grini në të një ftua ose mollë dhe servireni me temperaturën e dhomës.