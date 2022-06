Pse nuk duhet ta përdorni zbutësin e rrobave në muajt e verës

Shumë njerëz blejnë mbulesa mëndafshi duke menduar se është më mirë të flenë me material të tillë kur fillojnë temperaturat e larta, por pronari i një kompanie, pohon për “San” se mëndafshi është materiali më i keq për verën dhe se pizhame dhe batanije të tilla duhet të ruhen për dimër.

“Do të ishte mirë të shmangni zbutësin e rrobave gjatë larjes së pizhameve dhe shtratit gjatë verës. Edhe pse gjithçka do të ketë erë më të mirë, pëlhura nuk mund të thithë lagështi, kështu që djersa juaj nuk do të thithet në pizhame, por do të zgjoheni plotësisht të lagur”, u shpreh ai.

Sipërmarrësi këshillon që për larjen e krevateve dhe pizhameve të zgjidhet detergjent për lëkurë të ndjeshme në mënyrë që të mos acarohet dhe është mirë të përdoren ato pa erë. E keni gabim edhe me mëndafshin. Shumë njerëz blejnë mbulesa mëndafshi duke menduar se është më mirë të flenë në një material të tillë kur fillojnë temperaturat e larta, por mëndafshi është materiali më i keq për verën dhe se pizhame dhe batanije të tilla duhen mbajtur për dimër.

“Edhe pse është një material i shkëlqyer për ata që janë alergjikë ndaj puplave dhe merimangave, ai gjithashtu nuk mund të thithë lagështinë”, tha sipërmarrësi.