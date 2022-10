Pse meshkujve u shkon e gjithë pesha në bark? Mjekja: Gjëja e parë që duhet të bëjnë

Pse ndodh që kur burrat shtojnë peshë, ata kanë tendencë të duken sikur janë shtatzënë?

Përgjigja ka të bëjë me mënyrën se si trupi ruan yndyrën. Kur meshkujt shtojnë peshë, vendi i paracaktuar i ruajtjes është barku. Mendojeni si bagazhin e një makine, tha Dr. Zhaoping Li, drejtoreshë e Qendrës për Ushqimin Njerëzor në Universitetin e Kalifornisë, Los Angeles.

Ashtu si njerëzit që ngarkojnë një bagazh për një piknik në park, “ju mund t’i vendosni gjërat atje; nuk ka problem,” tha Li për Live Science.

Por nëse burrat hanë shumë dhe nuk bëjnë mjaft ushtrime, atëherë ashtu si një trung i mbushur me bllokim, ajo hapësirë në bark do të mbarojë nga dhoma, tha Li. Sapo një burrë të ketë një bark të plotë, trupi fillon të ruajë dhjamin diku tjetër, gjë që është jashtëzakonisht e pashëndetshme, tha ajo.

“Kur ata mbarojnë vendin e magazinimit në bark, kjo është koha kur dhjami fillon të grumbullohet në mëlçi, pankreas dhe muskuj”, tha Li. “Pastaj, ju filloni të keni probleme të vërteta mjekësore si diabeti tip 2, presion i lartë i gjakut, kolesterol i lartë dhe sëmundje të zemrës.”

Në të kundërt, për shkak të estrogjenit, gratë kanë tendencë të ruajnë yndyrën në ijet dhe këmbët e tyre, veçanërisht në kofshët e tyre. Yndyra në këto zona magazinimi mund t’u japë grave energjinë e nevojshme kur janë shtatzënë ose ushqejnë gji.

“Gratë gjenetikisht kanë më shumë kapacitet për të ruajtur dhjamin sesa burrat”, tha ajo.

Për më tepër, ruajtja e dhjamit në ijë dhe këmbë nuk shoqërohet me të njëjtat probleme shëndetësore si dhjami i barkut. Sidoqoftë, nëse zonat e magazinimit të dhjamit në ijë dhe këmbë të një gruaje mbushen, atëherë edhe ajo mund të zhvillojë një palosje stomaku.

Nëse ajo palë mbushet, atëherë trupi do të fillojë të grumbullojë dhjamë diku tjetër, duke e vënë gruan në rrezik për problemet mjekësore që lidhen me një potel të plotë.

Për më tepër, sapo gratë të arrijnë menopauzën, nivelet e tyre të estrogjenit bien. Kur kjo të ndodhë, trupat e grave ndalojnë ruajtjen e dhjamit në ijë dhe këmbë dhe fillojnë ta ruajnë atë në bark, tha Li. Kjo shpjegon pse disa gra të moshuara mund të zhvillojnë potbellies, ashtu si burrat.

Gratë me nivele më të larta se mesatarja e testosteronit, si dhe gratë me kushte të caktuara mjekësore që i bëjnë ato të kenë nivele më të ulëta të estrogjenit, siç është sindroma e vezoreve policistike, gjithashtu ka më shumë të ngjarë të zhvillojnë një potel se gratë me nivele tipike të estrogjenit, tha Dr. Mitchell Roslin, shefi i operacionit të mbipeshes në spitalin Lenox Hill në New York City.

Li inkurajoi njerëzit me potbellies të punojnë jashtë peshës shtesë. Studimet gjithashtu kanë lidhur dhjamin e barkut me një rrezik në rritje të çmendurisë, osteoporozës tek gratë dhe kancerit, raportoi më parë Live Science. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se njerëzit me dhjamë barku që nuk janë teknikisht të shendoshe kanë më shumë gjasa të vdesin nga sëmundjet e zemrës sesa njerëzit e shendoshe, raportoi Live Science në 2012.

Për fat të mirë, kur njerëzit ushtrojnë, barku është zakonisht vendi i parë për të hequr kilograme, tha Li.

“Dhjami i barkut ka pasoja të konsiderueshme mjekësore,” tha Li. “Burrë apo grua, nëse filloni të tregoni bark, është koha të punoni në stilin e jetës tuaj”.