Pse ju ndodh të zgjoheni pak para se të bjerë alarmi? Ky është shpjegimi shkencor

Pothuajse të gjithë e kanë përjetuar atë ndjenjën çorientuese, zgjimin para se të bjerë alarmi. Ekziston një shpjegim shkencor se si trupi mund ta ndjejë kohën edhe kur është në gjumë të thellë. Ora e brendshme e trupit tuaj – ritmi cirkadian – rregullon ciklin gjumë-zgjim.

Është si një orë 24-orëshe që funksionon duke kontrolluar presionin e gjakut, temperaturën e trupit dhe ndjenjën e kohës që dikton sa të përgjumur ose vigjilent jeni. Proteina PER rregullon ciklin gjumë-zgjim pasi nivelet e proteinave rriten dhe bien, duke arritur kulmin në mbrëmje dhe në nivelin më të ulët gjatë natës.

Nivelet e ulëta të PER çojnë në uljen e presionit të gjakut dhe ngadalësojnë rrahjet e zemrës, duke e bërë të menduarit pak më të vështirë. Kjo është ajo që shkakton atë ndjenjë të lodhjes. Nëse ndiqni një orar të qëndrueshëm të gjumit, trupi juaj do të mësojë të përshtatet dhe të rrisë nivelet tuaja PER në kohën kur alarmi juaj zakonisht bie.

Kjo rritje në PER zakonisht ndodh rreth një orë para se të zgjoheni pasi trupat tanë lëshojnë hormonet e stresit për t’ju përgatitur për t’u zgjuar. Ndjenja e tronditur që përjetoni kur alarmi juaj bie gjithashtu shkakton stres në trupin tuaj dhe kështu për të mos u zgjuar nga frika, trupi juaj prodhon PER më herët gjatë natës.

Kjo është arsyeja pse mund ta gjeni veten zgjuar disa minuta para se të bjerë alarmi.