Pse duhet të ndërroni rrobat sapo të ktheheni në shtëpi

Kur më në fund ktheheni në shtëpi pas një dite të ngarkuar në punë, shpesh jeni aq të rraskapitur saqë thjesht nuk keni energji për të ndryshuar rrobat tuaja. Ju gatuani darkë, lani pjatat dhe vendosni fëmijët tuaj në shtrat duke veshur të njëjtat xhinse dhe triko që keni veshur në mëngjes. Por rezulton se ky zakon nuk është edhe aq i padëmshëm në fund të fundit, dhe përfundimisht mund të prishë shëndetin dhe pamjen tuaj.

Ne të albeu.com vendosëm të hedhim një sy më të afërt se çfarë ndodh nëse qëndroni në shtëpi me rrobat që kishit veshur jashtë.

Nuk është mirë për venat tuaja

Xhinset tuaja të preferuara të ngushta me siguri mund t’ju bëjnë të dukeni mahnitëse, por nëse nuk i hiqni ato kur të ktheheni në shtëpi, nuk do t’i bëjnë asnjë favor shëndetit tuaj. Rrobat që veshim kur dalim janë shumë më të ngushta se ato të rehatshme në shtëpi dhe mund të ndikojnë negativisht në qarkullimin tuaj të gjakut. Veshjet kufizuese mund të ngadalësojnë rrjedhën e gjakut dhe nëse i vishni vazhdimisht mund të dëmtojnë venat tuaja.

Ju mund të sillni baktere në shtëpinë tuaj

Ndërsa nuk mund të sëmureni thjesht duke qëndruar me të njëjtat rroba gjatë gjithë ditës, ka ende një shans që të sillni mikrobe në shtëpinë tuaj që mund të shkaktojnë infeksione të ndryshme. Disa nga këto baktere përfshijnë Acinetobacter që shkakton infeksione të frymëmarrjes dhe Staphylococcus aureus që mund të shkaktojë inflamacion në pjesë të ndryshme të trupit dhe që është rezistent ndaj shumë ilaçeve. Megjithëse mjekët besojnë se nuk duhet të shqetësoheni shumë për sjelljen e këtyre baktereve në shtëpi me rrobat tuaja, është ende e mundur që të prekeni prej tyre dhe zgjidhja më e mirë do të ishte të mos ecni nëpër shtëpi me rrobat e jashtme.

Mund të shkaktojë puçrra në trup

Nëse keni puçrra të bezdisshme në shpatulla ose në shpinë, mund të dëshironi të shikoni më nga afër mënyrën e veshjes. Ndërsa rrobat e bëra nga pëlhura sintetike mund të duken tërheqëse, ato nuk e lejojnë lëkurën tuaj të marrë frymë dhe ato bllokojnë nxehtësinë në trup, duke shkaktuar puçrra.

Një arsye tjetër për puçrrat në qafë ose gjoks mund të jetë zakoni juaj për të qëndruar në rrobat e palestrës pasi të ktheheni në shtëpi. Veshjet atletike janë krijuar për t’ju bërë të ndiheni mirë gjatë stërvitjes, por nëse nuk i hiqni pas përfundimit të seancës së palestrës, mund të çojë në bllokimin e poreve dhe pikat e zeza.

Mund të çojë në probleme me stomakun

Rrobat e ngushta që shtyjnë në belin tuaj mund të shkaktojnë probleme shëndetësore që shkojnë shumë përtej shqetësimit. Rrobat që bëjnë presion në bark mund të shkaktojnë probleme të ndryshme të tretjes, duke përfshirë refluksin e acidit, një nga ankesat më të zakonshme të zorrëve. Nëse nuk mund të hiqni dorë nga xhinset tuaja të preferuara të ngushta ose fundi me laps, përpiquni të mos i vishni ato në baza ditore dhe të ndryshoni në diçka komode sapo të ktheheni në shtëpi.