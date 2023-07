Pse duhet të konsumoni sa më shumë ullinj

Ullinjtë janë pjesa kryesore e dietës mesdhetare dhe fatmirësisht në vendin tonë kemi fatin të prodhojmë shumë.

Përveç shijes së tyre të shijshme , ullinjtë fshehin edhe një sërë përfitimesh shëndetësore. Dietologu i Klinikës Cleveland, Devon Peart zbulon se sa të shëndetshëm janë ullinjtë, si dhe shtatë arsye kryesore pse ata duhet të bëhen pjesë integrale e dietës sonë.

Ullinjtë janë një burim i vlefshëm ushqyes. Edhe pse ato përmbajnë kryesisht yndyrna, këto janë yndyrna të pangopura, të njohura për përfitimet e tyre shëndetësore.

Përveç kësaj, ullinjtë janë të pasur me lëndë ushqyese të vlefshme, si antioksidantë dhe vitaminë E, të njohura për aftësinë e tyre për të mbrojtur qelizat nga dëmtimi.

Prandaj, nëse konsumoni rregullisht ullinj, do të përfitoni shtatëfish

1.Mbrojnë shëndetin e zemrës

Shumica e rekomandimeve ushqyese rekomandojnë vajin e ullirit si vajin e preferuar të gatimit. Vaji i ullirit përmban acid oleik, i cili rrit kolesterolin e mirë (HDL), ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mbron shëndetin kardiovaskular.

2.Të pasura me yndyrna të shëndetshme

Kur bëhet fjalë për shëndetin e zemrës, lloji i yndyrës që hani është më i rëndësishëm se sasia. Prandaj, preferoni ullinjtë, të cilët janë të pasur me yndyrna të shëndetshme. “Disa vite më parë, kishte një tendencë drejt dietave me pak yndyrë. Megjithatë, u zbulua se, si rregull, njerëzit që reduktonin marrjen e yndyrës në mënyrë të pandërgjegjshme rrisnin konsumin e sheqerit, duke kontribuar kështu në rritjen e obezitetit”, shpjegon Dr. Peart.

3.Të pasur me fibra

Ullinjtë janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese dhe veçanërisht i fibrave të vlefshme bimore, të cilat kanë efekte të shumta të dobishme në organizëm. Për shembull, një gjysmë filxhani ullinj përmban 1.5 gram fibra, sipas ekspertit. Ndër të tjera, fibrat ndihmojnë në tretje të qetë, reduktojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe kontribuojnë në ndjenjën e ngopjes.

4.Përmbajnë vitaminë E antioksiduese

Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm, që mbron qelizat nga dëmtimi që rrit rrezikun e sëmundjeve të tilla si kanceri dhe sëmundja e Parkinsonit. Në të njëjtën kohë, zvogëlon inflamacionin dhe parandalon aterosklerozën. Marrja e suplementeve të vitaminës E, megjithatë, mund të shkaktojë efekte anësore serioze, sipas Dr. Peart. Prandaj është më mirë të merrni të gjitha sasitë e nevojshme përmes burimeve natyrore, si ullinjtë”.

5.Sigurojnë ngopje

Falë përmbajtjes së lartë të yndyrës, ullinjtë përbëjnë një rostiçeri të kënaqshme. Kjo është për shkak se yndyra merr më shumë kohë për t’u tretur, kështu që ju ndihmon të ndiheni më të ngopur për më gjatë.

“Ullinjtë janë një rostiçeri ideale, pasi kombinojnë ruajtjen e shëndetit të mirë me ndjenjën e ngopjes”, komenton Dr. Peart.

6.Ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak

Njerëzit që hanë dieta të pasura me yndyrna të pangopura, si ato që gjenden tek ullinjtë, kanë kontroll më të mirë të sheqerit në gjak, thotë Dr.Peart. Një studim krahasoi efektet e acidit oleik kundrejt palmitatit, një yndyrë e ngopur që gjendet në vajin dhe gjalpin e palmës.Palmitati ishte më i lidhur me rezistencën ndaj insulinës, e cila lidhet me nivelet më të larta të sheqerit në gjak, duke rritur rrezikun e zhvillimit të diabetit.

7.Kanë efekt antikancerogjen

Ullinjtë përmbajnë fitonutrientë, duke përfshirë antioksidantë. Hulumtimet shkencore të disponueshme tregojnë se këta antioksidantë reduktojnë inflamacionin, i cili mund të dëmtojë qelizat e shëndetshme, duke çuar në kancer.

Ullinjtë janë një rostiçeri e shëndetshme për sa kohë që konsumoni sasi të kufizuara. Dhjetë ullinj kanë rreth 50 kalori. Sigurohuni që të konsumoni një grusht në ditë. Kjo shumë do t’ju japë të gjitha përfitimet që ju nevojiten, përfundon Dr. Peart.