Pse disa njerëz mbështjellin dorezat e dyerve me letër alumini

Nëse nuk e kishit dëgjuar më parë, mesa duket, ka njerëz që mbështjellin dorezat e dyerve me letër alumini në shtëpi për disa arsye. Ky truk qenka i dobishëm në disa situata.

1

Nëse keni pasur ndonjëherë problem me termoizolimin e derës kryesore, atëherë letra e aluminit mund t’ju hyjë në punë, që do të thotë se pasi të mbështillni dorezën, materiali do ta mbajë shtëpinë tuaj më të freskët në verë dhe më të ngrohtë në dimër.

2

Së dyti, ky manipulim mund të ndihmojë në parandalimin e hyrjes së paautorizuar. Sa herë që dikush përpiqet të hapë derën në mënyrë të paligjshme ose pa lejen tuaj, doreza e derës me mbështjellës letre do ta bëjë pak të vështirë për ta hapjen e derës dhe ju do ta ndjeni më shpejt se dikush po përpiqet të hyjë.

3

Së fundmi, letra e aluminimit parandalon që doreza e derës të dëmtohet. Mbulesa me letër alumini mund të ndihmojë gjatë rinovimit, lyerjes së mureve, vetë derës ose punëve të tjera në shtëpi.