Propozimi përfundon kur nuk e prisni, por mund ta parashikoni me sjelljen e tij: 7 shenja delikate por të sigurta që i dashuri juaj do t’ju propozojë së shpejti

Shumë vajza ëndërrojnë ditën kur i zgjedhuri i tyre do t’i propozojë për martesë dhe e imagjinojnë atë moment si ngjarjen më magjike në jetën e tyre.

Kur të gjitha zarat në marrëdhënie janë rregulluar, kur janë në harmoni, duke shijuar të gjitha momentet e përbashkëta së bashku, fillon pritja e mundimshme për atë ngjarje dhe duket sikur ajo pritje po bëhet çdo ditë e më e vështirë, shkruan albeu.com.

Madje disa vajza guxojnë të gërmojnë nëpër xhepat e xhaketës së tij duke kërkuar një unazë dhe çdo kërkim përfundon me zhgënjim. Çdo natë, ata shkojnë në shtrat me pyetjen: “kur?”

Për ta bërë çështjen edhe më interesante, propozimi më në fund bëhet në momentin kur më së paku pritet dhe kur as që mendohet. Nëse ndiheni të paduruar, lajmi i mirë është se nga shenjat delikate të sjelljes së tij mund ta dalloni se ai ka në plan të propozojë së shpejti.

Në të vërtetë nuk keni nevojë të bëni asgjë, thjesht dëgjoni atë që thotë dhe kushtojini vëmendje sjelljes së tij.

1. Ai fillon të përmendë të ardhmen tuaj së bashku

Nga pyetjet që ju bën, kuptoni lehtësisht se ai ka në plan t’ju propozojë së shpejti. Nëse ai ju pyet se ku e shihni veten pas 5 vitesh, si ju pëlqeu dasma në të cilën keni marrë pjesë së fundmi, ose fillon të përmend fëmijët, me shumë mundësi ai po përgatitet të nxjerrë një unazë në gjunjë para jush në të ardhmen.

Ka mundësi që edhe ai vetë të mos e di nëse jeni gati për martesë, ndaj dalëngadalë “e ndjen tokën”.

2. Historia e dasmave të të tjerëve

Dëshira dhe synimi i tij, ashtu si edhe juaji, është që dasma të jetë një përrallë dhe çdo gjë të shkojë mirë. Gjithashtu, ai dëshiron që gjithçka të jetë ashtu siç e keni imagjinuar në të njëjtën martesë. Për shkak të kësaj, ata do t’ju bëjnë pyetje të sikletshme se si ju kanë pëlqyer dasmat që keni marrë pjesë së bashku – ushqimi, dekorimi, vetë restoranti…

3. Ai vepron me nerva

Nëse ai sillet nervoz rreth jush, ai mund të planifikojë të propozojë, edhe në ditët në vijim. Është e mundur që unaza të jetë në xhepin e tij gjatë gjithë kohës dhe ai thjesht po pret një mundësi të mirë, romantike për të bërë pyetjen.

4. E fsheh celularin

Ju mund ta interpretoni këtë si një shenjë të keqe, veçanërisht nëse ai nuk e ka bërë kurrë më parë, por nëse jeni duke u parë me njëri-tjetrin aq sa keni parë, ai nuk po kthehet vonë në shtëpi nga puna, etj., ka më shumë të ngjarë që ai të fshehë unazën. dhe jo një vajzë tjetër.

Në telefonin e tij mund të ketë mesazhe nga mamaja, motra ose shoqja juaj më e mirë dhe korrespodenca ndoshta ka të bëjë me një propozim surprizë dhe zile.

5. Ai flet me mamin, shoqen, motrën

Nëse keni vënë re se shpesh korrespondoni ose flisni në telefon me një nga miqtë tuaj apo edhe me nënën tuaj, ka mundësi që zgjedhja e një unaze të ketë nisur mirë. Ai, sigurisht, dëshiron që ju ta pëlqeni atë unazë dhe ta mbani atë për pjesën tjetër të jetës suaj, kështu që ai ndoshta po teston shijen tuaj ose dëshiron të dijë nëse keni pasur ndonjë fantazi se kur dhe ku do të dëshironit që ai të propozojë.

6. Duke gërmuar nëpër kutinë tuaj të bizhuterive

Në situatën tuaj, tashmë e keni kapur me “gishta në bllokim”. Në të vërtetë, nëse ora ose byzylyku ​​i tij nuk është në të njëjtën kuti me bizhuteritë tuaja , nuk ka asnjë arsye tjetër që ai të gërmojë nëpër atë kuti. Pretendoni se e besuat shpjegimin e tij se ai “po kërkonte diçka” ose “thjesht shikonte diçka, pa asnjë arsye”.

Nëse unaza juaj e preferuar zhduket me magji, është koha të filloni të planifikoni se si do të duken aranzhimet tuaja me lule dhe ftesat e dasmës.

7. Planifikon një udhëtim

Nëse është një udhëtim romantik në natyrë, një udhëtim në një kryeqytet evropian apo një destinacion ekzotik dhe nuk e keni diskutuar ende, ka mundësi që ai të planifikojë t’ju propozojë një udhëtim romantik së bashku. /albeu.com/