Prapavija e Venusit: Shenjat që do të ndikohen drejtpërdrejt

Demi

Venusi do të zhvendoset në shtëpinë tuaj të katërt emocionale, duke bërë që çështjet familjare dhe pasiguritë në çift të dalin në dritë. Kjo periudhë është një mundësi e artë për të menduar dhe pretenduar llojin e dashurisë dhe intimitetit që dëshironi të merrni, ndërkohë që mund të organizoni lehtësisht një udhëtim ose të bëni ndryshime në shtëpi që do të rifreskojnë hapësirën tuaj.

Luani

Tërheqja e Venusit në prapavijë ndodh në shenjën tuaj që do të thotë se mund të ndikojë në çdo element të mënyrës se si e prezantoni veten para botës dhe do të ndiheni të shqetësuar për mënyrën se si njerëzit ju shohin. Nevoja për rinovim do jetë e fortë, edhe pse është më mirë të mos bëni ndryshime drastike vetëm sepse dyshoni në pamjen tuaj. Sigurisht, është një kohë e mirë për të ndryshuar mënyrën se si e prezantoni imazhin dhe emrin tuaj dhe se si ato janë projektuar në botë, ndërkohë që dinamika dhe financat e marrëdhënieve tuaja do të jenë gjithashtu në mendjen tuaj.

Akrepi

Me Venusin retrogradë në shtëpinë e 10 të karrierës suaj, mund t’ju kërkohet të mendoni nëse të tjerët e shohin dhe vlerësojnë potencialin tuaj profesional, dhe nëse imazhi juaj publik ju ka ndihmuar të keni respektin që dëshironi. Është një kohë e mirë për të planifikuar se si të fitoni një imazh më të mirë dhe si të rrisni të ardhurat ose të udhëhiqni në sektorin financiar. Në fushën profesionale do të ketë konflikte.