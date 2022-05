Posedues dhe xheloz, këto shenja të Horoskopit do t’ju vështirësojnë jetën nëse i keni partner

Xhelozia dhe posesiviteti i padurueshëm mund të prishin një marrëdhënie dhe ta çojnë çiftin drejt divorcit.

Ka shumë njerëz që duan të kontrollojnë të gjitha situatat dhe njerëzit që i rrethojnë sepse kështu ndihen të sigurt. Yjet dallojnë dy shenja të horoskopit, të cilave zakonisht u përkasin të mësipërmet dhe në një marrëdhënie ato funksionojnë aq ngutshme sa ndonjëherë dëshironi vetëm të ikni!

Ata mendojnë se dinë gjithçka dhe më mirë se ju çfarë është e drejtë dhe përpiqen në çdo mënyrë t’ju bëjnë të silleni si të duan. Por kush janë “dinastitë” e zodiakut? Lexoni më poshtë për të ditur se çfarë ju pret nëse takoni një nga këto shenja! Për të mos qenë krejtësisht të padrejtë dhe ata kanë avantazhet e tyre, këtu do të theksojmë thjesht elementët që i bëjnë të “humbin pikë”.

Luani

Luanët krenarë dhe madhështor të zodiakut janë shumë kokëfortë dhe mund të bëhen shumë autoritarë në një marrëdhënie, gjë që nuk është shumë e mirë! Ata besojnë se dinë gjithçka dhe se kanë gjithmonë të drejtë. Ata mendojnë se e dinë se çfarë është më e mira për tjetrin dhe përpiqen të bëjnë gjithçka apo edhe ta detyrojnë tjetrin të sillet ashtu siç duan. Kjo mund të bëjë presion të jashtëzakonshëm mbi partnerin e tyre dhe ta “mbytë”! Pra, ndërsa ata janë shumë bujarë me të tjerët, sa më sipër shpeshherë i bëjnë ata intolerantë dhe toksikë, kjo sigurisht që nuk bën asgjë të mirë në një marrëdhënie!

Akrepi

Akrepi kur flasim për shtypje dhe posesivitet merr drejtimin! Ai do t’ju tregojë gjithçka, çfarë të vishni, me kë të flisni, me kë të rrini, çfarë vendimesh të merrni për jetën tuaj etj. Ai ka një mendim për gjithçka dhe jo vetëm që dëshiron ta imponojë edhe nëse guxoni, për të shkuar tek ai kundër pastaj përgatituni për luftë. Edhe e gjithë kjo nuk mjafton dhe ai është xheloz i pashërueshëm deri në atë pikë sa vështirë se mund t’ia dalësh mbanë nëse dyshon se ia ke bërë. Kur është në një lidhje, Akrepi kërkon përkushtim absolut nga partneri i tij dhe kërkon që t’i tregoni vazhdimisht dashurinë tuaj për të, qoftë edhe në mënyrë të tepruar, si për shembull të mos shoqëroheni me të tjerët ose të dilni vetëm për argëtim. Ndërsa Akrepi është i ndjeshëm, nëse ndjen se është i kërcënuar, kthehet në një bishë që vështirë të qetësohet!/albeu.com/