Po nxisni rritjen e baktereve, 4 gabimet që bëni zakonisht kur shkrini mishin

Janë 4 gabime klasike që bëjmë të gjithë kur shkrijmë mishin, të cilat mund të jenë të rrezikshme pasi me ndryshimin e temperaturave bakteret mund të depërtojnë. Shihni cilat janë për të mos i përsëritur.

Shkrini ushqimin në temperaturën e dhomës

Ky është një gabim që shumë njerëz bëjnë kur shkrijnë ushqimin në temperaturën e dhomës. Diferenca e temperaturës me ngrirësin është e madhe dhe produkti nuk do të jetë në gjendje të shkrihet pa probleme. Ekspertët rekomandojnë vendosjen e ushqimit në frigorifer. Sigurisht, kjo kërkon gjithashtu që të keni më shumë kohë në dispozicionin tuaj pasi ato do të shkrihen me një ritëm më të ngadaltë, por edhe më korrekt. Mos neglizhoni vendosjen e produktit në një enë, për të parandaluar rrjedhjen e gjakut ose lëngut gjatë shkrirjes, duke ndotur produktet përreth.

Ujë i nxehtë

Një metodë e zakonshme, të cilën mund ta kemi parë, është të përpiqemi të shkrijmë mishin duke i hedhur ujë të nxehtë. Kjo metodë është në thelb ndaluese veçanërisht për mishin dhe pulën pasi nxit rritjen e baktereve. Mënyra e vetme për të qenë në gjendje të derdhni ujë në mënyrë efektive mbi një ushqim të ngrirë është ta mbuloni atë me pak paketim.

Në mikrovalë

Kur një copë mishi e vendosim në mikrovalë për ta shkrirë, rrezikojmë ta gatuajmë jashtë, duke mbetur e papjekur brenda. Atëherë do të jetë shumë e vështirë ta menaxhoni në gatimin e tij.

I vendosim sërish në ngrirje ushqimet që i kemi shkrirë tashmë

Pasi mishi të jetë shkrirë, nuk do të vendoset përsëri në ngrirje nëse vendosim të mos e gatuajmë. E vetmja zgjidhje për ta përdorur është ta vendosni në frigorifer, por jo për shumë kohë. Në të njëjtën kohë, nëse ka mbetur ushqim, nuk vendoset frigorifer për ta ruajtur atë.