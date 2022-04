Po kërkoni kafshë shtëpiake? Ja çfarë të zgjidhni sipas shenjës suaj të horoskopit

Dashuria për kafshët nuk ka të bëjë me shenjën e horoskopit, por sipas astrologëve personave të shenjave të caktuara iu përshtaten më shumë disa lloje kafshësh. Nëse ende nuk e ke zgjedhur kafshën shtëpiake, edhe pse dëshiron shumë të kesh një sa më shpejt, ndoshta astrologët do të vijnë në ndihmë me këto sugjerime.

Këta janë miqtë më të mirë për çdo shenjë horoskopi.

Dashi (21 mars–19 prill): Merr një qen.

Demi (20 prill–20 maj): Merr në derrkuc.

Binjakët (21 maj–20 qershor): Merr një ose edhe dy papagallë.

Gaforrja (21 qershor–22 korrik): Macja ju përshtatet më shumë.

Luani (23 korrik –22 gusht): Ju duhet një kalë, edhe një shtëpi me oborr.

Virgjëresha (23 gusht–22 shtator): Merr një peshk.

Peshorja (23 shtator– 22 tetor): Merr një pëllumb.

Akrepi (23 tetor–21 nëntor): Merr një gjarpër.

Shigjetari (22 nëntor–21 dhjetor): Merr një breshkë.

Bricjapi (22 dhjetor–19 janar): Merr një kafshë çfarëdo, racë e pastër.

Ujori (20 janar–18 shkurt): Ushqe kafshët e rrugës.

Peshqit (19 shkurt–20 mars): Merr një lepur.