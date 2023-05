“Po kaloni një periudhë të keqe …”, Horoskopi i ditës së martë, 16 maj 2023

Dashi

Po kaloni një periudhë kaotike, por jo të keqe. Jupiteri nuk është në shenjë por fillon të merret me situatat ekonomike. Merrni masa për të kuptuar se çfarë të bëni për të rikuperuar para dhe për të përballuar jetesën. Diçka ka humbur në dashuri, besim apo ndoshta kohë e çmuar. Me Peshoren dhe Bricjapin, mos u shtyni shumë.

Demi

Duhet të kuptojmë se çfarë të bëjmë në gjysmën e dytë të 2023. Ka një zgjedhje të gjerë, Jupiteri sjell konfirmimin. Edhe nëse ju duhet të ndryshoni planet për ndonjë arsye ose të gjeni veten në një mjedis jo të qetë, përfundimisht do të keni sukses dhe do t’i kapërceni problemet.

Binjakët

Ju pret një ditë e lodhshme: shumë mendime ju ziejnë në kokë dhe prania e diskutimeve është pengesë më vete. Mund të ketë një grindje me dikë që nuk është në anën tuaj. Është e kotë të zemëroheni, përkundrazi, duhet të keni kujdes me hesape të pambyllura, ata që bëjnë biznes do të duhet të rishikojnë llogaritë dhe tarifat.

Gaforrja

Nëse ka pasur ndonjë problem, tani mund ta kapërceni. Nëse ka pasur një mbyllje të një projekti apo një programi, nuk duhet të fajësoni askënd. Muaji aktual do të jetë i dobishëm për marrëdhëniet romantike. Afërdita i bën gjërat të qarta, pasioni mund të jetë çmimi që do të merrni tek e fundit.

Luani

Ka ardhur një fazë konfirmimi, ose në çdo rast do të arrijë së shpejti. Tranziti i Jupiterit do të sjellë pothuajse gjithçka në lojë. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve romantike dhe atyre në familje, do të duhet të jeni shumë kërkues. Nëse keni marrë një premtim që nuk është mbajtur, do t’ju duhet të ngriheni për të. Nga ana tjetër nuk dëshironi të vendosni veto në sferën ekonomike.

Virgjëresha

Gjatë kësaj jave që shkoi shumë gjëra janë zhbllokuar, nëse deri para pak kohësh keni menduar se çfarë do të ndodhte dhe si do të shkonin disa situata, tani do të keni disa përgjigje. Jupiteri kalimtar bllokon një Saturn në kah të kundërt. Është mirë të dini se së shpejti do të dini si të silleni përballë gjërash.

Peshorja

Pas asaj që keni kaluar do t’ju duhet të rifitoni formën dhe forcën fizike. Kjo ditë e mes majit do të nisë mbarë, por Hëna do të ketë dorë dhe pasdite do të pësoni bezdi apo ngadalësime të vogla.

Akrepi

Është një moment në të cilin ndjeni tensione të vogla të brendshme, ndoshta jeni të detyruar të përfitoni sa më mirë nga një situatë e keqe, për shkak të një situate të paqartë pune, diçka nuk ju bind. Jeni duke shkuar drejt një të ardhmeje me ndryshime, por edhe me përgjegjësi të mëdha.

Shigjetari

Së pari duhet të siguroheni që jeni solid në pozicionin tuaj të ri përpara se të mendoni për zgjerimin e shtrirjes suaj. Këtë të martë 16 do të mund të përfitoni nga mundësitë: shfrytëzojini sa më shumë kur t’ju paraqiten!

Bricjapi

Jeni në humor të mirë dhe kjo do të ndikojë në jetën tuaj të dashurisë. Duhet të jeni të kujdesshëm për të mos vepruar me nxitim e gjithashtu merrni mundësinë të mendoheni mirë përpara se të merrni ndonjë vendim.

Ujori

Gjatë orëve të ardhshme mund të ndiheni shumë të afërt me dikë. Ju madje mund të keni zbuluar shpirtin tuaj binjak! Shijoni momentin dhe situatat që do të krijohen.

Peshqit

A po mendoni të bëni një blerje të rëndësishme? Mos merrni vendime të nxituara: mund të pendoheni më vonë! Kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta bëni blerjen… E rëndësishme, megjithatë, është të peshoni gjithçka me kujdes.