Po afron koha e tyre, masat që duhet të merrni për të shpëtuar njëherë e mirë nga mushkonjat

Të gjithë e mirëpresim motin e ngrohtë, por me verën vijnë shumë vështirësi siç është shfaqja e mushkonjave.

Ka përgatitje të panumërta kimike të destinuara për mushkonjat, por nëse doni të heqni qafe mushkonjat në një mënyrë natyrale, këtu janë disa sugjerime.

Një nga mënyrat më të lehta është përdorimi i rrjetave të dritareve.

Sidoqoftë, shumë rrjeta shmangen për arsye estetike, kështu që kemi disa sugjerime për të larguar mushkonjat.

Llumi i kafesë

Largoni mushkonjat me ndihmën e llumit të kafesë, të cilën do të shtrydhni paraprakisht.

Vendosni precipitatin në letër alumini në një vend të thatë për tu tharë.

Pastaj nxirrni perberjen e thatë jashtë, dhe digjeni.

Mushkonjat ikin nga aroma e sedimentit.

Largoni mushkonjat me hudhër

Ky mashtrim i thjeshtë do t’ju ndihmojë të heqni qafe mushkonjat e bezdisshme.

Ju duhen pesë koka hudhër për të bluar dhe futur në një litër ujë për të zierë.

Më pas zhytini pëlhurat e pambukut në ujë me hudhër dhe lërini leckat në zonën ku po qëndroni.

Ju gjithashtu mund të përdorni ujin në të cilin ishte gatuar hudhra duke e derdhur atë në një shishe pompë dhe duke e spërkatur atë nëpër dhomën ku dëshironi të heqni qafe mushkonjat.

Livando

Nëse keni mundësi, mbillni livando pranë dritares.

Duket bukur dhe do të ndihmojë në largimin e mushkonjave.

Mushkonjave nuk u pëlqen aroma e kësaj bime dhe në këtë mënyrë ju do t’u tregoni atyre se shtëpia juaj është një vend i tolerancës zero për mushkonjat.