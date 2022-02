Përse 22 shkurti konsiderohet një ditë me fat?

Shkurti i vitit 2022 është plot me data mbrapa. E para ishte dita e tij e dytë dhe tjetra dita e 22-të, pra sot. Në numerologji, numri 2 lidhet me rritjen e intuitës, ndjeshmërisë dhe fuqisë që vjen nga lidhja dhe bashkëpunimi. Kjo është arsyeja pse një datë që përmban shumë numra 2 konsiderohet shumë me fat. Në fakt, shumë prindër që prisnin foshnjat e tyre në shkurt të këtij viti me një lindje të planifikuar u përpoqën të linin një takim sot, ndërsa shumë çifte kanë organizuar dasmën e tyre më 22/2/22.

Për më tepër, sërish për numerologjinë, 22 konsiderohet një numër shumë i rëndësishëm, madje më i rëndësishëm se 2-shi i thjeshtë, pasi dallohet për përsosmërinë dhe pozitivitetin e tij.

Numrat që shfaqen në rend, veçanërisht të njëpasnjëshëm, si 111 ose 222, quhen “numra engjëllorë”. Data tjetër do të përsëritet pas 11 vitesh, kur do të kemi 3/3/33 dhe në 22 më 4/4/44. Numrat e dyfishtë janë po aq të rëndësishëm për astrologjinë, megjithëse mënyra se si e përdorni këtë ngjarje universale varet tërësisht nga ju.

Pra, dita e sotme kur dy dysha janë bashkë konsiderohet veçanërisht e favorshme. Intuita jonë do jetë e lartë, ndërsa fytyrat e planetëve janë shumë pozitive, përveç asaj të Hënës që ndodhet në Akrep dhe shkakton pak tension në psikologjinë tonë.

Si të shfrytëzoni sa më shumë ditën

Mos lejoni që energjia pozitive e ditës të shkojë dëm. Përqendrohuni në atë që dëshironi dhe përdorni instinktin tuaj. Sot na kujton se mund të arrijmë atë që duam dhe ëndërrojmë. Ne jemi të vetë-mjaftueshëm, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë së shpresuari, për sa kohë që dimë se çfarë duam në të vërtetë. Kërkoni dëshirat tuaja më të thella dhe sot përpiquni t’i realizoni ato.