Përmirësoni shëndetin tuaj mendor: Pesë gjëra që mund të bëni për të qenë më të lumtur

Ndodh shpesh që të mos e shohim shkakun e vërtetë të problemit dhe të shtyjmë nën tapet atë që nuk na nevojitet dhe të bëjmë sikur nuk ekziston. Këtu janë 5 të vërteta që do t’ju ndihmojnë të ndiheni më mirë dhe t’i shikoni problemet nga një këndvështrim tjetër.

Pak progres është më mirë se asnjë

Nëse nuk keni dëshirë të ushtroheni për 40 minuta sot, bëni dhjetë minuta ushtrime të lehta. Nëse nuk keni bërë atë që keni planifikuar, bëni aq sa mundeni në atë moment dhe jini të kënaqur me atë që keni arritur. Nëse nuk keni gjetur një punë që ju përshtatet, mos lejoni që kjo t’ju dekurajojë, shkuarja në intervista është gjithashtu një përmirësim sepse mësoni diçka të re në çdo intervistë. Nëse keni bërë një gabim, mos e rrahni veten, ju mësoni nga gabimet, kjo është rruga për të përparuar! Lejojini vetes papërsosmëritë, asgjë nuk duhet të jetë ashtu siç e keni imagjinuar.

Ju lejohet të hiqni njerëzit toksikë nga jeta juaj

Edhe nëse i njihni prej kohësh ose nëse janë miqtë, të afërmit, madje edhe partnerët tuaj… Ju keni çdo të drejtë dhe në fakt duhet t’i largoni nga jeta juaj nëse ju bëjnë të ndiheni nervoz, të shqetësuar, pasi keni folur me atyre ju ndiheni të dëshpëruar dhe plot energji negative, nëse vazhdimisht kërkojnë diçka nga ju dhe nuk japin asgjë… Të largoni njerëzit toksikë është diçka që duhet të bëni për shëndetin tuaj mendor dhe do t’i lini vend për frymëzimin e njerëzve që do të sjellin dritë në jetën tuaj.

Ju nuk jeni përgjegjës për lumturinë e të tjerëve

Jini gjithmonë aty për të dashurit tuaj dhe mbështesni sa më shumë që të mundeni, por ju mund të bëni gjithçka siç duhet pa u kënaqur përsëri. Hiqni dorë nga ndjenja e përgjegjësisë ndaj tyre. Ju nuk jeni përgjegjës për lumturinë e tyre, ata duhet të luftojnë vetë për të. Ju gjithashtu nuk mund të ndihmoni dikë që nuk dëshiron.

Bëhuni të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja për t’i kuptuar më mirë ato

Analizoni ndjenjat tuaja, kushtojini vëmendje atyre dhe kuptoni se çfarë i shkaktoi ato. A ndiheni të shqetësuar? Pse? Çfarë e shkaktoi atë? A po tregohem i pasjellshëm me këtë person sepse jam i shqetësuar? Ndjenjat kanë një arsye, ato janë ato që kontrollojnë sjelljen tonë. Duhet shumë kohë për t’i kuptuar ato vërtet, por është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kur e kuptoni se çfarë ju bën të ndiheni ashtu siç ndiheni, mund të veproni sipas saj dhe të kontribuoni në përmirësimin e jetës dhe mirëqenies suaj. Përndryshe, ato ndjenja të ndrydhura do të jenë gjithmonë aty, duke pritur për një moment për t’ju lënduar.

Ajo që të mërziti ishte vetëm pika e fundit

Kur diçka ju mërzit, ndiheni keq, jeni nën stres, humbni kontrollin, e keni të vështirë të shkëputeni… Megjithatë, ajo që ju mërzit zakonisht nuk është arsyeja e vërtetë. Ne të gjithë mund të përballojmë shumë – kur të arrijmë kufijtë tanë, domethënë. pragu i tolerancës, ndoshta ka një mori gjërash shqetësuese që të kanë çuar atje. Për shembull, një fëmijë ka shkaktuar një problem, ju filloni t’i bërtisni, por në fakt jeni të zemëruar dhe të mërzitur për situatën në punë, kështu që reagoni me tepri ndaj të gjithëve rreth jush. Ajo që mendoni është vetëm ajo që është në krye. Dhe ajo që duhet të korrigjoni është shkaku i vërtetë i problemit, dhe zakonisht është diku në fund. /G.D albeu.com/