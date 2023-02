Pema me kokë poshtë kthehet në atraksion turistik (VIDEO)

Kjo pemë është kthyer në një atraksion turistik në Itali. Ajo rritet me kokë poshtë në rrënojat e lashta të Baiae

Një pemë e veçantë ka arritur të bëhet e famshme në të gjithë botën. Dhe si të mos ndodhte kjo, përderisa bëhet fjalë për një fik me kokë poshtë në rrënojat e lashta të Baiae, afër Napolit.

Pamja mahnitëse e pemës me kokë poshtë që rritet nga tavani i një harku të lashtë romak po bën xhiron e mediave sociale.

Imazhi është mbresëlënës dhe nuk janë të paktë ata që sjellin në vëmendje misteret romake.

Ky fik i veçantë rritet drejt tokës, gjë që është mjaft e rrallë. Askush nuk e di saktësisht se si fiku ka arritur atje dhe sa kohë ka duke u rritur.

Sado paradoksale të na duket, fiku i përmbysur forcohet vit pas viti, ndërsa shpesh bujarisht i ofron botës frytet e tij.

Rrënojat e lashta të Baiae, pranë qytetit modern të Bacolit në Itali, janë shtëpia e singularitetit më të famshëm botanik.

Fiku zakonisht preferon vendet e thata dhe me diell. Rrënjët e tyre të fiqve dhe aftësia për të lulëzuar me pak ujë e lejojnë bimën të mbajë veten në vende jo mikpritëse. Dëshmi për këtë është pema me kokë poshtë.

Dikur ishte një vendstrehim i gjallë për klasën sunduese të Romës. Sot Baiae është një park arkeologjik që tërheq turistë nga e gjithë bota.

Vitet e fundit, fiku me kokë poshtë është kthyer në një nga atraksionet më të mëdha të zonës. Në fund të fundit, është dëshmi se natyra gjen gjithmonë një mënyrë për t’ia dalë.