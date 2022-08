Paratë vijnë nga nuk i prisni, dashuria është në ajër, ditët e fundit të gushtit janë “të bardha” për 2 shenja horoskopi

Astrologët theksojnë se dy shenja të horoskopit do të kenë më shumë fat gjatë javëve të ardhshme dhe se do t’ju ndodhin gjëra të bukura. Ja për cilat shenja bëhet fjalë.

Peshqit

Personat që i përkasin kësaj shenje mund të presin ngjarje të bukura në fushën e dashurisë. Ata madje mund të bëjnë plane dasme! Ata që janë beqarë, do të hyjnë në një marrëdhënie të këndshme dhe të qëndrueshme. Do të kenë shumë fat dhe në financa.

Këta persona janë në pritje të një fluksi parash dhe këshilla është të kursejnë, në mënyrë që më në fund të trajtojnë veten me diçka që e kanë dashur prej kohësh. Sigurisht, fundi i këtij muaji do të jetë një periudhë e këndshme, ku do të shijojnë hijeshinë e verës pa stres.

Shigjetari

Edhe këta persona presin një fund muaji emocionues kur bëhet fjalë për dashurinë. Beqarët do të kenë mundësi të shumta për flirtim dhe me pak guxim, do të bëjnë lëvizjen e parë drejt personit që pëlqejnë. Ata që janë në një lidhje, do të shijojnë ditë plot pasion dhe romancë.

Fat i madh i pret edhe në biznes, kur do të marrin oferta dhe mundësi të shumta për projekte të ndryshme. Mos hezitoni t’i pranoni sepse do të shpërblehen! Jeni plot energji, ndaj shfrytëzojeni për aktivitete emocionuese verore dhe për të shijuar disa eksperienca të reja.