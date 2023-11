Paolo Fox paralajmëron këtë shenjë horoskopi: Kujdes borxhet dhe kredinë këtë muaj, do t’ju kushtoj shumë

DASHI: Armiqësitë janë të pakta dhe kryesisht të kapërcyera. Ka një dëshirë të madhe për t’u imponuar, për të bërë gjëra të reja. Ata që mund të kenë nisur tashmë një rrugë, që do të rezultojë e suksesshme, duhet t’i përvishen punës. Kushtojuni vëmendje vetëm çështjeve ekonomike, veçanërisht nëse keni kohë që punoni me ortakë apo bashkëpunëtorë dhe marrëdhënia është përkeqësuar. Nëse do të diskutohet një kompani, një zyrë ose një shtëpi, në kuptimin që duhet të ndani shpenzimet ose të paguani qira, këto ditë duhet të flisni me dikë që kërkon më shumë para. Për shembull një rritje të qirasë, apo shlyerjen e një borxhi të vjetër. Kontrolloni financat tuaja, veçanërisht në dhjetë ditët e para të muajit dhe qëndroni larg situatave potencialisht të rrezikshme rreth datës 6. Për projektet e mëdha dhe rikthimin tuaj nuk ka pengesa të pakapërcyeshme dhe kjo do të thotë se mund të bëni gjithçka që keni planifikuar, por edhe mund të lidhni një marrëveshje të shkëlqyer ose të merrni veten pas një fillimi të vështirë. Për ata më me fat, do të ketë stabilitet, rrugë të gjata profesionale dhe, në varësi të moshës, do të gjeni një balancë të kërkuar prej kohësh.

Nëntori është një periudhë reflektimi për ndjenjat, asgjë serioze, nëse çifti ka baza të mira. Dëshira për të përjetuar emocione të veçanta do të jetë më e fortë, duke kompensuar dëshirën seksuale që ka rënë muajt e fundit. Në rast xhelozie, dyshimesh dhe tradhtish, do të ishte mirë të shmangni diskutimet që mund të jenë të vështira për t’u menaxhuar. Ditët më të tensionuara janë datat 10 dhe 11, por edhe dy ditët e fundit të nëntorit krijojnë tensione të vogla. Disa keqkuptime të tjera mund të lindin në marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve. Nëse dikush ju jep duart, mund të reagoni shumë keq, veçanërisht nëse është një ish-partner/e. Takime të reja për beqarët. Përpara se të hidhni hapa të rremë, është mirë të prisni deri në dhjetor. Edhe pse tashmë nga data 24 nëntor shumë situata do të jenë më të lehta për t’u menaxhuar.

Nëntori është një muaj disi i lodhshëm, madje shoqërohet me goxha nervozizëm rreth datës 17. Këshillohet kujdes maksimal në të gjitha veprimet që mund të jenë të rrezikshme. Gjithçka është e qartë nga data 22, kur rikthehet Dielli dhe Marsi në shenjën tuaj. Ditë të mira për të filluar trajtimet, terapitë apo thjesht për t’u përpjekur të ndiheni më mirë, janë ato pas datës 26.

DEMI: Muaji fillon me Diellin, Mërkurin dhe Marsin në prapavijë dhe kjo mund të krijojë probleme të vogla. Me zor prisni të bëni një ndryshim dhe të provoni shtigje të reja, por do të ishte mirë të mbani gjithçka nën kontroll dhe të mos përhapni panik. Edhe nëse ka grindje apo momente problematike, nuk do ta humbni fokusin. Për më tepër, duke ardhur nga një tetor interesant, shumica e të lindurve të kësaj shenje do të kenë mundësinë të kapërcejnë më mirë një fazë ngërçi në dukje. Nëse keni propozime, ju këshillohet të veproni pas datës 10. Data 16 mund të jetë një ditë ideale për kontakte dhe marrëveshje. Për ata që studiojnë nëntori është veçanërisht kërkues dhe do të përballeni me një provim mjaft të vështirë. Është një periudhë e rëndësishme për të menaxhuar jetën tuaj dhe të njerëzve që ju kanë zgjedhur për të çuar përpara idetë dhe projektet. Mbeten disa vendime drastike për sa i përket parave, shmangies së shpenzimeve të panevojshme dhe kërkimit të ideve të reja. Nëse disa strategji nuk kanë qenë të suksesshme ose jeni të vetëpunësuar, është më mirë të frekuentoni ambiente të reja dhe të bëni zgjedhje të ndryshme nga e kaluara.

Ndjenjat rikthehen protagoniste, aq më tepër pas datës 10, kur do të marrë fund kundërshtimi i Mërkurit. Nëse një histori ka lindur tashmë gjatë javëve të fundit, ajo duhet të vazhdojë pa hezitim. Po futeni në një periudhë në të cilën zgjedhjet e dashurisë do të jenë më të lehta. Nëse ka pasur një diskutim gjatë muajve të fundit, nëntori dhe dhjetori janë muajt më të përshtatshëm për të gjetur një zgjidhje, qoftë edhe në mënyrë drastike nëse është nevoja. Ka shumë tundime edhe për ata që janë në një lidhje zyrtare. Janë javë interesante për të nisur një projekt në çift. Nëse një miqësi lind tani, mund të bëhet diçka e rëndësishme, nuk përjashtohet mundësia që dhe në vitin 2024 të shndërrohet në dashuri. Ditët më të favorshme për çështjet sentimentale janë datat 25 dhe 26. Ata që ndahen tani e bëjnë me gëzim, prandaj nuk do të ketë keqardhje.

Fillimi i nëntorit është ende pak kaotik, ka ende shumë kundërshtime planetare. Kjo do të thotë se nuk mungojnë shqetësimet dhe se duhet të zgjidhen disa probleme të vogla personale. Pas datës 11 çdo gjë është më e lehtë, madje edhe fillimi i terapisë. Herë pas here largohuni nga ngjarjet stresuese, edhe vetëm duke bërë gjëra që ju interesojnë dhe ju pëlqejnë. Fundi i muajit është më i mirë dhe ju bën të qëndrueshëm emocionalisht.

BINJAKËT: Nga pikëpamja ekonomike duhet të rifitoni njëfarë sigurie, të përpiqeni të zgjidhni çdo problem që ka lindur në dy muajt e fundit. Ndoshta ky është aspekti më kritik i nëntorit, veçanërisht në datat 14, 15 dhe në javën e fundit të muajit. Duhet të mendoni me kujdes për lëvizjet që duhen bërë në të ardhmen e afërt. Çdo borxh apo kredi rëndon më shumë. Megjithatë, aktiviteti normal rifillon, dhe do të mund të bëni sërish gjëra të rëndësishme. Nuk përjashtohet mundësia që ata që punojnë me kohë të pjesshme, me ditë, të kenë disa dyshime. Natyra juaj idealiste dhe disi e pamatur do të duhet të përballet me nevojat e pashmangshme të jetës. Shtyrja e detyrimeve dhe angazhimeve në maksimum do të jetë një zgjidhje e përkohshme, por duhet të ndiqni instinktin dhe të mos bëni zgjedhje të çmendura. Gjatë gjithë muajit nëntor do të keni mundësinë të zbuloni prirjet dhe aftësitë tuaja. Edhe nxënësit që duhet të bëjnë një provim, duhet të punojnë më shumë.

Kini kujdes, sepse nëse keni shumë borxhe apo probleme ekonomike, do të shkaktohen momente të forta tensioni në çift. Megjithatë, prania e dashurisë ndihet falë Venusit. Ata që janë martuar së fundmi përjetojnë ditë në të cilat janë të lumtur dhe të tjera në të cilat do të donin t’i garantonin partnerit një të ardhme më të mirë. Për këtë arsye mund të shtyhet lindja e një fëmije në disa raste. Besohet se viti 2024 do të jetë një vit me rëndësi të madhe, do të vlerësohen të gjitha përpjekjet e bëra deri më sot për të gjetur një stabilitet ekonomik. Për Binjakët, që janë një shenjë ajri, paratë kanë rëndësi deri diku, e rëndësishme është të krijoni, të bëni shumë gjëra të rëndësishme.

Gjatë muajit do të ketë disa planetë në prapavijë, por kryesisht Mërkuri, nga data 10 deri në fund të muajit. Ky planet është i lidhur shpesh me momente shqetësimi, nervozizmi dhe në ditë të caktuara, mund t’ju nxitë të humbni durimin. Ndaj kini kujdes të mos ta teproni në datat 15, 21, 22, por edhe në datat 27 dhe 28.

GAFORRJA: Po i afroheni një fundviti jashtëzakonisht interesant. Nëntori nis me shumë planetë në favorin tuaj, madje dhe Marsi është rikthyer në shenjën tuaj. Dielli ju favorizon deri në datën 22. Ata që drejtojnë një kompani duken më pak të shqetësuar për menaxhimin e biznesit të tyre. Bashkëpunimet tani mund të rikuperohen ose të rinovohen. Nëse duhen krijuar kontakte, duhen sqaruar marrëveshje apo të nënshkruhen kontrata, nëntori siguron zgjidhje të mira. Dhjetë ditët e para duket se janë idealet. Sektori i bashkëpunimit duket më pak polemizues. Të gjithë ata që diskutuan me një person në tetor tani do të gjejnë një marrëveshje. Mbetet dëshira për të bërë zgjedhje drastike. Duhet të planifikoni një të ardhme më të mirë, të eliminoni pasiguritë. Ditë interesante rreth datës 13, lajme të mira mund të vijnë edhe në datën 21. Këto janë data kur mund të organizoni një takim, ose të fitoni një sfidë.

Dashuria do të jetë në plan të dytë këtë muaj, por vetëm sepse ka shumë çështje pune për t’u zgjidhur. Nuk ka pse ta fshihni, edhe sepse dhjetori do të jetë një muaj shumë i nxehtë dhe plot pasion. Pra, nëse ka një person që ju intereson, mbajeni të dashur, shmangni momentet e tensionit dhe polemikave, të cilat mund të jenë më të forta nga data 16 deri në 20 dhe nga data 23 deri në 30. Mund të lindin disa provokime në dashuri, por nuk ia vlen ta teproni dhe të prishni gjithçka në moment të fundit. Historitë që nisin në këtë muaj fillimisht do të jenë të vështira, por nga dhjetori gjithçka do të shkojë më mirë. Rikthehet dëshira për të përjetuar emocione dhe është e rëndësishme ta plotësoni. Do të keni mundësi në dashuri, edhe sepse e keni çliruar veten nga disa ngarkesa të lidhura me të kaluarën. Frika se nuk do t’ju duan dhe pasiguria në vetvete nuk do të jetë më pjesë e jetës suaj.

Nëntori është një muaj i mirë për energji psikofizike. Nëse keni tension të lartë nervor për shkak të shumë aktiviteteve, përpiquni ta merrni shtruar. Mos u merrni me gjëra të kota, por përqendrohuni te gjërat më të rëndësishme. Kushtojuni vëmendje dhëmbëve, pasi zemërimi i muajve të fundit mund të ketë bërë që dikush t’i kërcasë gjatë natës. Merreni me qetësi! Tani ju mund ta bëni, jeni fitues dhe nuk keni pse të keni frikë nga asgjë dhe askush.

LUANI: Nxitoni për të firmosur një kontratë, nuk doni më të humbni kohë, pasi yjet e nëntorit janë të veçantë. Mund të zemëroheni nëse dikush përpiqet t’ju thotë që nuk jeni gati. Të gjithë ata që prej disa kohësh kanë njëfarë kënaqësie në punën e tyre, mund t’u soset durimi më datën 6 dhe 13. Mund të rezultojnë të gabuara ndryshimet e papritura dhe të pamenduara mirë. Mos u dekurajoni! Të rinjtë që kërkojnë punë për herë të parë, mund të gjejnë me kohë të pjesshme. Luani është një shenjë krenare, nuk pranon të jetë i dyti pas askujt, ndaj s’duhet t’ju mposhtë ankthi. Është e vërtetë që jeni luftarakë, por më mirë përpiquni të bëni gjithçka me qetësi. Disa bashkëpunime mund të ndryshojnë dhe do të vendosni ju se çfarë ju pëlqen. Mërkuri është shumë aktiv nga data 10 dhe sjell zgjidhje. Data 23 është e përshtatshme për sqarime, ose takime të rëndësishme.

Beqarët e betuar nuk do të jenë të bindur për ta ndryshuar situatën e tyre, duan të vazhdojnë të jenë të lirë, duke fluturuar lule më lule. Afërdita nga data 8 është e shkëlqyer, Mërkuri nga data 10 dhe 14 favorizon njohjet e reja. Nëntori sjell më shumë mundësi. Në ditë të caktuara do të ndieni një dëshirë të madhe për të dashuruar, pasi pasionet që lindin tani duhet të përjetohen me entuziazëm, edhe nëse janë thjesht aventura. Kushdo që është i përfshirë në një marrëdhënie, do të ketë dëshirë të ndiejë emocione të forta. Marrëdhëniet që lulëzojnë tani janë intriguese, mund të lindin papritmas tërheqje fatale. Me Diellin edhe më të favorshëm nga data 22 deri në 30, rizgjohet jeta seksuale. Ata që nuk ndihen të kuptuar, do të kenë mundësinë të sqarojnë si janë gjërat, të mos shtyjnë takime dhe vendime të dobishme për të ardhmen. Çështjet familjare të një rëndësie të caktuar mund të diskutohen me sukses në datën 15, ndërsa më datë 12 do të jetë më mirë të shmangni qëndrimet polemizuese.

Nuk mungon ankthi, i bartur nga tetori, por lajmi i mirë është që yjet e nëntorit fillojnë të ndikojnë pas javës së parë dhe nga data 10 gjithçka shkon më mirë. Favorizohen trajtimet nga data 14 dhe mund të flasim për një situatë evolucionare, e vyer për të gjetur shumë qetësi. Sa më shpejt të jetë e mundur, përpiquni të bëni ndonjë aktivitet të këndshëm që mund t’ju kthjellojë mendjen. Nëse keni një problem, kërkoni një specialist, duke planifikuar një vizitë për datën 23 ose 24.

VIRGJËRESHA: Venusi ndihmon që javën e parë shenjën tuaj. Ndikimi kyç i Diellit do të vazhdojë deri në datën 22. Përpiquni t’i menaxhoni mirë angazhimet tuaja, sepse jeni në gjendje ta bëni. Në një situatë krize si ajo që po përjetojmë prej vitesh, është e rëndësishme të kesh një referencë pune, qoftë edhe vetëm me kohë të pjesshme. Si thonë asaj fjalës, fillimi i mbarë është gjysma e punës. Në mjedisin që frekuentoni, një kërkesë mund të jetë e suksesshme brenda pak muajsh, mundësisht nëse propozohet më datë 7. Edhe ata që duhet të respektojnë afatet, do ta mbyllin vitin me një buzëqeshje. E meta e vetme mund të jenë paratë. Shpenzime të tepërta në datat 14, 15 dhe 21. Mos e humbni durimin nëse mendoni se dikush po harxhon energji dhe para. Ju dini mirë si t’ia dilni apo si të hiqni qafe gjithçka që ju rëndon.

Jo vetëm që historitë e dashurisë të lindura së fundmi janë të forta, por edhe emocionet mund të rikthehen në këtë kohë. Nëse ju pëlqen dikush, përpiquni ta takoni në datën 2, 3 dhe 7. Dikush do të vendosë të zyrtarizojë një dashuri që ka mbetur në vend për një kohë të gjatë. Ata që ndahen gjatë kësaj periudhe e bëjnë me mirëkuptim, sepse e çlirojnë veten nga një barrë. Saturni kundërshtar ju kërkon të rregulloni çështjet që kanë të bëjnë me shtëpinë, veçanërisht nëse ka probleme me pronën ose trashëgiminë. Duhet të jeni të vendosur për të thyer sjelljet dhe zakonet që mund të jenë të dëmshme në të ardhmen. Ata që nuk gjejnë dashuri s’duhet të jenë mosbesues. Këshillohet të bëni kujdes në dashuri në fund të muajit.

Pjesa e parë e nëntorit nuk krijon shqetësime. Kujdes, sepse nga data 14 do të keni një fazë depresive. Inflamacionet e vogla duhet të trajtohen. Kontroll mjekësor për ata që kanë sëmundje të reja. Jupiteri sjell zgjidhje. Nga data 25 deri në datën 30 do të ishte e këshillueshme të shmangni rreziqet, ndaj kujdes në datat 27 dhe 28.

PESHORJA: Situata astrologjike ofron mundësi për të përfituar sa më shumë nga talenti. Duhet të përfitoni nga ky fundvit, sepse mund të prezantoni idetë tuaja në mënyrën më të mirë. Sharmi juaj rritet, nga mënyra si do ta prezantoni diçka, do të rritet edhe interesi për t’ju dëgjuar. Shtrirja e veprimtarisë mund të zgjerohet dhe nga kjo do të përfitojnë më shumë ata që punojnë si përkthyes të pavarur.

Megjithatë, nuk duhet të shpërqendroheni, është më mirë të përqendroheni vetëm te propozimet e favorshme. Mund të jetë e përshtatshme për të rinjtë që të pranojnë një punë nga e cila nuk fitojnë shumë për momentin, por sigurisht që do të sjellë kënaqësi gjatë dy viteve të ardhshme. Fryma juaj e iniciativës forcohet dhe në nëntor do të ndiheni jo vetëm gati për betejë, por edhe më të qetësuar nga zhvillimet e fundit. Pyeteni veten nëse jeni të kënaqur me punën tuaj dhe nëse jo, kërkoni zgjidhjet më të përshtatshme për t’u përmirësuar. Edhe nëse periudha është kritike në nivel social, kur yjet janë të favorshme, diçka lëviz dhe s’do të keni ndikime negative. Ata që bëjnë punë krijuese, do të kenë intuitë të mirë. Situata ekonomike po vazhdon zgjerimin. Nuk duhet të mposhteni nga ankthi frika dhe ngurrimi në një periudhë kaq të rëndësishme të jetës suaj. Ndër ditët më interesante janë ato në fund të muajit, nga data 22 deri në datën 30.

Është një muaj që kërkon lëvizje, orientime të reja dhe nëse ka një dashuri të rëndësishme, favorizohen projektet në çift. Një qiell i favorshëm për ata që munden dhe duan të kenë një fëmijë. Dashuritë e sapolindura fillojnë të bëhen më tërheqëse dhe kërkojnë angazhim. Historitë e nisura si një shaka, fillojnë të shndërrohen në diçka. Çiftet që janë bashkë prej kohësh shpresojnë të kenë kapërcyer polemikat. Me ndikimin e Venusit në shenjë nga data 8, gjithçka do të duket më e lehtë për t’u planifikuar dhe realizuar. Do të rritet dëshira për të vepruar edhe nga data 24, kur Marsi do të jetë aktiv. Historitë e dashurisë që lulëzojnë tani janë emocionuese. Kujdes të mos e lini të sigurtën për të pasigurtën. Të lindurit e kësaj shenje do të përjetojnë aventura dhe ndjenja të forta mes datave 10 dhe 12. Do të ndiheni mirë në datat 14, 15 dhe në datat 18, 19.

Edhe ky është një qiell interesant, kontrastet që përjetuat në fillim të vitit duken si diçka e largët. Çdolloj zgjedhjeje, ose operacioni i bërë gjatë kësaj periudhe do të jetë vendimtare. Do të ketë edhe situata që janë pak nën presion, për shembull rreth datës 17, por do të dini si t’ia dilni.

AKREPI: Fundi i vitit zbulon cilësitë tuaja, rikthehet aftësia e veprimit. Megjithatë, mbeten për t’u kapërcyer disa probleme ekonomike. Një 2023 i lodhshëm dhe nganjëherë i çmendur, për shkak të kontradiktave të shumta dhe ngjarjeve të papritura, është gati të përfundojë. Megjithatë mund të flasim për një vit pozitiv që ju ka bërë më të pjekur dhe të vetëdijshëm për aftësitë tuaja. Disa përgjegjësi peshojnë ende shumë, por ka më shumë kohë për të reflektuar, më shumë forcë për të reaguar. Nëse doni të ankoheni te një person, i cili për arsye të ndryshme nuk u përgjigjet kërkesave tuaja, nuk do të dëshironi më të dëgjoni justifikime. Nëse ka pasur një ndryshim në drejtim gjatë muajve të fundit, tani mund ta gjeni veten duke bashkëpunuar në sektorë të tjerë, me njerëz të rinj. Nëse mendoni se keni bërë një gabim, do të përpiqeni ta ndreqni. Ata që kanë një pozicion të rëndësishëm duhet të përgatiten për një sulm frontal, nuk do të mungojnë kritikat, por ju është regjur lëkura tashmë!

Marrëdhëniet romantike që lindin në këtë kohë janë të rëndësishme. Marsi në shenjë shton dëshirën për të dashuruar. Vetëm në rastin kur një histori nuk ka më kuptim, shikoni përreth dhe kërkoni një pasion të ri. Fillon një periudhë verifikimi për të gjitha ndjenjat. Bashkëjetesat që sapo kanë filluar duken autentike, por herë pas here, ka disa dyshime të lidhura gjithmonë me profesionin e njërit prej partnerëve, ndoshta edhe pasiguri të qenësishme për çështjet financiare. Zemrat e vetmuara, pas një periudhe të gjatë pritjeje, më në fund dorëzohen. Ndaj nuk duhen nënvlerësuar takimet që zhvillohen në datat 12, 21, 22 dhe 30. Është e rëndësishme që të bëni një dialog të sinqertë dhe të keni më shumë besim në aftësitë e dikujt. Shumë do të ndihen sikur kanë humbur kohë dhe duan ta kompensojnë.

Do t’i theksojmë dhe një herë datat që do t’jua prishin gjumin, 5, 19 dhe 26. Është më mirë të mos qëndroni zgjuar deri vonë ose të mos e teproni. Përpiquni të qetësoheni dhe gjeni pak kohë për të medituar. Do të jetë më mirë të ndiqni një dietë të lehtë, qetësuesit natyrorë do të ndihmojnë në qetësimin e sistemit nervor.

SHIGJETARI: Saturni lehtëson presionin të paktën për disa javë. Është koha e duhur për t’u rikthyer në rrugën e duhur, ose të paktën për të kuptuar se çfarë zgjedhjesh do të bëhen në vitin 2024. Është normale që në këtë moment po mendoni për bashkëpunime të reja. Pjesa e parë e vitit ishte pa dyshim më e mirë, pati disa konfirmime dhe tani ka dyshime se çfarë duhet bërë, ku të shkohet apo si të ngrihet një projekt i caktuar. Ata që kanë nevojë të shesin ose blejnë, do të përballen me një vonesë të vogël. Do të vazhdojnë të jenë të pavendosur ata që punojnë në grup ose që kanë ndër mend të bëjnë ndryshime. Ata që punojnë të pavarur do të ndjekin strategji të reja. Mërkuri, duke hyrë në shenjë në datën 10, mund të hedhë themelet e një projekti të mirë dhe tetë ditët e fundit të nëntorit do të jenë të rëndësishme, sepse do të kenë ndikimin e Diellit, Mërkurit dhe Marsit në shenjë. Rikthehet në fund të muajit vrulli i nevojshëm për të filluar realizimin e projekteve largpamëse. Gjatë periudhës së fundit, kanë ndryshuar disa aleanca profesionale dhe mund të ketë sërish ndryshime në horizont.

Muaji i parafundit i vitit rikthen ndikimin e favorshëm të Venusit në shenjë nga data 7. Do të ketë një nxitje të fuqishme në dashuri nga data 22 deri në datën 30. Ata që duan njohje të reja, duhet të zgjerojnë kontaktet e tyre. Nga pikëpamja emocionale, nëntori është pozitiv, përveç disa sherreve të mundshme në javën e parë. Nuk do të ketë vuajtje as në rastin e zgjedhjeve drastike. Me këto yje mund të vendosni në mënyrë të pavarur dhe me guxim se ç’duhet bërë. Nëse jeni një çift i qëndrueshëm, mos u shqetësoni, më e keqja ka kaluar dhe viti 2024 do të sjellë diçka më shumë. Dikush do të gjejë forcën për të thënë mjaft, ose do ta përcaktojë më mirë situatën.

Falë planetëve në favorin tuaj do të mund të rimëkëmbeni. Fundi i nëntorit dyfishon shanset për t’u ndier më mirë. Merrni gjithçka me qetësi dhe mos u zemëroni nëse ka disa ditë të vështira në fillim të muajit. Kujdesuni për mirëqenien, duke bërë zgjedhje konkrete. Shkoni në palestër, do të ishte mirë të filloni një kurs joge, ose meditimi. Mos harroni se gjithsesi jeni në fund të një viti që ende mund të befasojë dhe në fillim të një viti tjetër që do të sjellë transformime rrënjësore.

BRICJAPI: Viti është gati të përfundojë me stil, Dielli dhe Marsi i favorshëm ofrojnë një vizion interesant të së ardhmes. Jupiteri dhe Urani do të fshijnë pengesat dhe do t’ju mundësojnë të vlerësoni me qetësi avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha situatave në vazhdim. Mos i shtyni bisedat e rëndësishme, do të dëgjoheni dhe vlerësoheni në ditët e para të muajit. Është e qartë se do të duhet të bëjnë shumë durim ata që do të nisin një rrugë të re profesionale ose që kanë lëvizur së fundmi. Kini kujdes rreth datave 16, 17, 23 dhe 24, veçanërisht nëse ka mosmarrëveshje të vjetra të hapura. Bizneset do të jenë ende në avantazh dhe do të kenë mundësi për të lulëzuar. Të gjithë do të zgjedhin mënyrën më të mirë të shprehjes, një ndryshim të mundshëm drejtimi për punëtorët, ndërkohë që studentët do të kalojnë një provim të rëndësishëm.

Ata që kanë një dashuri nuk ndalen. Martesa në dhjetor është e mundur, edhe nëse mund të duket si një zgjedhje “jashtë sezonit”, sepse çiftet zakonisht preferojnë të martohen në verë. Nëntori zgjon dëshirën për të dashur pa kufi. Ka ende kohë për të bërë një zgjedhje dashurie, Jupiteri do të vazhdojë një kalim të dobishëm edhe në vitin 2024. Është e rëndësishme të shmangni çdolloj mosbesimi, pasi do të humbnin mundësitë. Konsideroni të rëndësishme njohuritë e reja. Ndikimi i Venusit nga data 8 sjell mosmarrëveshje të përkohshme. Duhet të bëni një zgjedhje në marrëdhëniet në krizë, por gjithçka do të jetë më e lehtë edhe nga ky këndvështrim. Yjet nuk mund të ndryshojnë personalitetin e atyre që na rrethojnë, ndaj nëse mendoni se partneri juaj nuk përshtatet me kërkesat tuaja, filloni të shikoni përreth, Jupiteri do t’ju ndihmojë!

Janë yje interesantë, rezistenca ndaj sëmundjeve të stinës është më e madhe. Megjithatë, trysnia do të shtohet gjatë dy fundjavave të fundit të muajit. Në këtë muaj të lodhshëm do të jetë e rëndësishme të mos përjetoni sërish ankthin që përjetuat në fillim të vitit. Disa çështje pune mund të shkaktojnë akoma stres apo edhe net pa gjumë. Në fakt, disa net do të mendoni për gjithçka që duhet të bëni të nesërmen. Me qetësi! Merreni shtruar!

UJORI: Marsi vazhdon një kalim që shkakton nervozizëm, dëshirën për t’u shkëputur nga situatat e vjetra. E keni treguar vlerën tuaj, tani nuk duhet të prisni më. Ditët e para të nëntorit, Dielli, Mërkuri, Marsi dhe Urani janë në një aspekt të trazuar dhe në datat 4 dhe 5, mund të vendosni të prishni diçka. Nëse keni një biznes me kohë të pjesshme, tensioni është i lartë, sepse mendoni se meritoni diçka më shumë, të paktën një rikonfirmim. Pjesa e dytë e nëntorit fillon të japë siguri. Gjithmonë duhet të zemëroheni për të marrë atë që dëshironi. Kjo ndodh shpesh, sepse shumë përfitojnë nga fakti që jeni një person i kuptueshëm dhe i shpërfillni gjërat për të shmangur probleme. Por çdo gjë ka një kufi. Ditët nga data 22 deri në datën 30 do të jenë të mbushura me mundësi. Ata që kanë biznesin e tyre mund të ndryshojnë, ata që janë punonjës dhe duhet të mbajnë familjen e tyre, pa dyshim do të jenë më të kufizuar në zgjedhjet e tyre. Nëse ju bëjnë një propozim për ndryshim për vitin e ardhshëm, nuk do të ishte keq ta vlerësoni, sepse mund të sjellë perspektiva shumë të mira.

Që prej majit të gjitha dashuritë janë vënë në provë. Do të vazhdojnë lidhjen vetëm çiftet e forta. Fitojnë marrëdhëniet që duan të rishikojnë situatën e tyre dhe të fillojnë nga e para. Jo të gjitha problemet lindën për shkak të mungesës së dashurisë. Nëntori nuk fillon në mënyrën më të mirë, tensione të vogla mund të lindin deri në datën 8, por planeti Mars ju qetëson humorin nga data 24. Kushdo që ka jetuar një histori të fshehtë, ka një dëshirë të madhe për të folur dhe për të zbuluar emocionet.

Ky vit nisi keq nga pikëpamja ekonomike, por tani shumë gjëra kanë ndryshuar jo vetëm në marrëdhënie, por edhe në punën tuaj, veçanërisht në qëndrimet tuaja. Situata do të përmirësohet aty nga data 10, pastaj keni një moment tjetër fuqie pas datës 22. Problemet e vogla të punës apo parave ndihen ende, por mund të thuhet se ka vullnet për të reaguar ndaj provokimeve të jetës, ndaj tensioneve të kohëve të fundit. Kush nuk është kujdesur për shëndetin, tani do të vuajë pasojat. Pjesa e dytë e muajit është e shkëlqyer për të marrë iniciativa që synojnë mirëqenien, sidomos datat 23, 24, 27 dhe 28 janë shumë interesante për të filluar një kurs, një terapi, diçka që ju bën të ndiheni mirë.

PESHQIT: Si zakonisht midis nëntorit dhe dhjetorit duhet të shikojmë të kaluarën dhe të kuptojmë nëse janë bërë gabime, pasi të gjithë bëjmë një bilanc në fund të vitit. Me siguri shumë do të ndihen më të qetë. Ndikimi i Marsit është i shkëlqyer dhe ofron një kapacitet të mirë për veprim. Ata që janë punonjës në këtë periudhë mund të marrin disa lëvdata, ndërsa të vetëpunësuarit do të bëjnë plane, edhe sepse idetë e mira do të marrin hov. Pra, ata që duan të nisin një karrierë të re, do të kenë reagime të mira nga tani deri në mes të 2024-ës. Diçka e rëndësishme mund të ndërtohet. Për kërkesa, për të nisur projektet, ditët e duhura do të jenë ato pas datës 13. Rreth datës 22 do të bëni një marrëveshje me leverdi apo do të merrni një lajm të mirë.

Historitë e dashurisë, të cilat hasën disa pengesa në shtator, po shkojnë më mirë. Megjithatë, nëse ka pasur një ndarje, do të jetë e vështirë të rifilloni. Do të zgjidhen mosmarrëveshjet e vjetra me një ish-partner. Qielli i dashurisë hapet duke filluar nga data 8. Puna jua largon vëmendjen nga pasionet dhe në datat 14 dhe 15, do të ishte mirë të mos futeni në polemika të kota. Kur nevojitet ndihmë në familje, vraponi të parët, por urojmë të mos përfitojnë nga kjo bujari pa ju dhënë asgjë në këmbim. Nëse mendoni se keni sakrifikuar jetën tuaj paksa shumë në favor të një marrëdhënieje që s’ka qenë e përshtatshme për nevojat tuaja, brenda jush do të lindë një ndjenjë rebelimi dhe shkëputjeje. Qëndroni larg provokimeve në datat 27 dhe 28. Ka të ngjarë që t’ju duhet të përballeni me një pavendosmëri, një problem familjar. Me mbështetjen e planetëve të mëdhenj në favor, edhe tensionet e vogla do të kapërcehen përfundimisht.

Pjesa e parë e muajit nuk është keq, por më pas, nga data 14 shtohet ankthi, i shkaktuar nga problemet e punës apo familjes. Nuk duhet ta teproni dhe të rrezikoni në datat 14, 15, 21, 27 dhe 28, që janë pak më të lodhshme. Shmangni përballjen me situata stresuese dhe provoni disa ushtrime meditimi. Problemet reumatizmale duhet të parandalohen, që të zgjidhen me sukses.