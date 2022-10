Pa probleme dhe pengesa, kjo javë do të jetë fantastike për këto 3 shenja

Java që ka filluar është ajo që pason pas hënës së plotë. Hëna e plotë e tetorit u shfaq më 9 tetor dhe siç e kemi përmendur tashmë, kontrastet dhe kërkimi i ekuilibrit do të mbizotërojnë disa ditë para dhe pas hënës së plotë. Java që ka nisur megjithatë parashikohet për tre shenja me fat të jetë shumë e mirë, pa probleme dhe pengesa.

Lexoni më poshtë cilat janë shenjat e Horoskopit që në javën 10 deri në 16 tetor do ta kenë fatin në anën e tyre:

Dashi

Një periudhë shumë e bukur fillon për ju Dashi në ditët në vijim. Fati do jetë në anën tuaj dhe do keni mundësi të jetoni momente shumë të bukura me të dashurit tuaj. Do të kaloni kohë me familjen dhe gjithashtu do të ketë shumë flirt në jetën tuaj që do t’ju shkaktojë emocione të forta dhe shumë emocione. Kështu në periudhën e ardhshme do të mund të rinovoni marrëdhënie të rëndësishme nga njëra anë dhe nga ana tjetër të krijoni të reja që do të sjellin të dhëna të reja në jetën tuaj. Së fundmi, gjërat do jenë të mira edhe në biznesin tuaj dhe ka shumë gjasa që një bashkëpunim të cilin e dëshironit prej kohësh ta shihni më në fund të “bllokuar”. Përpjekjet tuaja shpërblehen dhe këtë do ta shihni në praktikë. Rritja e pagës suaj vjen shumë shpejt për t’ju dhënë gëzim dhe lehtësim.

Gaforrja

Gjërat e këndshme për ju kanë të bëjnë kryesisht me punët tuaja profesionale. Do keni zhvillime pozitive në planet që do bëni dhe do e shihni karrierën tuaj në ngritje. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të jeni diplomatik në mënyrën se si i trajtoni ata përreth jush për të marrë atë që dëshironi. Një ide e juaja në punë do të marrë përshtypje shumë të mira, do të ketë jehonë dhe me shumë mundësi do t’ju sjellë fitime të papritura. Së fundmi, ju që jeni beqarë, mbani sytë hapur në ditët në vijim pasi yjet premtojnë njohje të vlefshme.

Luani

Java që fillon ju gjen dinamik, kreativ dhe efikas. Fati është në anën tuaj dhe në ditët në vijim do të shihni se do të drejtoheni në vendin e duhur në kohën e duhur, si personalisht ashtu edhe profesionalisht dhe do të fitoni atë që dëshironi. Më në fund, financat tuaja do të fillojnë të përmirësohen tani që Mërkuri ka lëvizur në drejtimin e duhur, kështu që ju mund të filloni të bëni plane për të ardhmen pa shumë stres.