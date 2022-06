Pa kondicioner, vapa dhe këto temperatura mund të kalohen vetëm me sekretet e gjyshes

Verë e bukur, me diell, banja, det dhe pushime verore, por ditët e nxehta, të cilat janë të shpeshta dhe intensive, janë të padurueshme. Shihni se çfarë mund të bëni kur kondicioneri nuk është një opsion.

Por kondicioneri sjell edhe shpenzime dhe kur vijnë faturat nuk kënaqemi aq sa kur shijonim freskinë e tij. Ka zgjidhje që vapa të kalojë pa dhimbje. Në fund të fundit, çfarë bënin gjyshërit tanë disa vite më parë kur klimatizimi nuk ekzistonte? Kështu i pyetëm dhe ata na përcollën urtësinë e tyre.

Zgjidhni pambuk

Për ditë të forta vere, harroni çarçafët saten, poliestër dhe mëndafsh dhe zgjidhni vetëm pambuk. Pambuku ka aftësinë për të ajrosur dhe kështu mbetet shumë më i ftohtë se pëlhurat e tjera që mbajnë nxehtësinë në to.

Metoda e vjetër

Në kohët e vjetra kur kondicionerët nuk ekzistonin, shumë njerëz vendosnin një tas të madh me akull përpara ventilatorit. Ndërsa ventilatori frynte në akull, dërgoi një valë freskie në të gjitha drejtimet.

Zgjidhni vetminë

Në ditët shumë të nxehta të verës, preferoni të flini vetëm për të qëndruar i freskët për më gjatë. Përqafimet me partnerët do t’ju bëjnë të djersitni më shpejt dhe do të rrisin edhe më shumë temperaturën e dhomës. Preferoni të flini vetëm ose të paktën të keni një distancë mes jush.

Bej nje dush

Një dush para gjumit bën një ndryshim të madh dhe ndihmon në mbajtjen e temperaturës në një nivel të mirë derisa të bini në gjumë. Sigurisht që nuk keni nevojë të qëndroni me orë të tëra në dush sepse në këtë mënyrë fatura e ujit do të rritet ndjeshëm. Thjesht derdhni pak ujë të ftohtë mbi veten dhe dilni jashtë.

Shmangni përdorimin e furrës

Është mirë në ditët e verës me shumë vapë të shmangni çdo sakrificë për të ndezur furrën tuaj. Nuk ka asnjë arsye për të rritur temperaturën e shtëpisë aq dramatike sa ndodh kur përdorni furrën. Preferoni të gatuani në skarë dhe preferoni gatime të ftohta, sallata, fruta dhe bishtajore./albeu.com/