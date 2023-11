Origjina e besytnive

Shpesh besojmë në besëtytni gjatë jetës sonë pa e pyetur vërtet se nga kanë ardhur. Kur diçka përcillet nga prindërit apo gjyshërit tanë, ajo rrënjoset kulturalisht. Për shembull, edhe nëse nuk e konsideroni veten supersticioz, prapëseprapë mund të mos i pëlqeni macet e zeza!

Macet e zeza – Macet e zeza janë një temë e diskutueshme! Egjiptianët e lashtë i nderonin të gjitha macet dhe besonin se një mace e zezë që kalonte rrugën sillte fat. Në Anglinë e shekullit të 17-të, Mbreti Charles I kishte një mace të zezë për të cilën besonte se i solli fat.

Thyerja e një pasqyre –Grekët e lashtë do të përdornin pasqyrat për të treguar fatin. Ata zhytën pasqyrën në ujë dhe ekzaminonin reflektimin e një njeriu të sëmurë. Nëse reflektimi i tyre do të ishte i qartë, ata do të mbijetonin. Por nëse ajo ishte e shtrembëruar, atëherë ata kishin gjasa të vdisnin. Romakët e lashtë besonin se shëndeti funksiononte në cikle shtatëvjeçare. Nëse dikush thyente një pasqyrë, imazhi i tij do të dukej i shtrembëruar dhe ata do të kishin shtatë vjet sëmundje dhe fat të keq.

Bekimi i një teshtitje – Në shumicën e vendeve është e zakonshme të thuash “shëndet” kur dikush teshtin. Tradita e bekimit të teshtitjes daton në epokën e Papa Gregorit të Madh në Romën e lashtë. Një sëmundje vdekjeprurëse po përhapej në të gjithë Italinë dhe teshtitja ishte simptoma e parë. Papa Gregori i udhëzoi njerëzit që të luten për veten ose për të tjerët që filluan të teshtijnë.

Derdhja e kripës – Shumë kultura besojnë se derdhja e kripës është e pafat. Një zgjidhje e zakonshme është të hidhni pak mbi supin tuaj të majtë për të parandaluar fatin e keq. Kjo besëtytni ka ekzistuar për mijëra vjet dhe mendohet se pasqyron vlerën e kripës.

Patkoi – Prej shekujsh besohet se patkonjtë janë me fat. Grekët e lashtë mendonin se hekuri ishte me fat, por patkoi kishte fuqi të shtuar sepse forma e saj pasqyronte gjysmëhënën, e cila ishte një simbol i pjellorisë. Njerëzit besonin se varja e një patkoi me kokë poshtë në dyert e tyre do të sillte fat.