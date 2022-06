Nuk zënë mend, 3 shenjat e Horoskopit që krijojnë vazhdimisht probleme dhe tensione

Telashe të mira, të shenjta, por të mëdha. Sinqerisht, formulat janë sinonim i problemit. Ata do të shkaktojnë dëme vetëm nëse marrin frymë. Njerëzit do të llastohen dhe telashet do të reflektojnë te ju. Për kë e kemi fjalën?

Luani

Luani ka një gojë të madhe dhe e përdor atë për të folur pa pushim. Luani shpesh është i mërzitur dhe dembel.

Ai është gjithashtu dominant dhe dëshiron të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes së të gjithëve. Vëmendja mund të shkojë në gjëra ekstreme nëse do të fitojë vëmendjen e të gjithëve.

Akrepi

Akrepi mund të mbajë një sjellje të qetë dhe të ftohtë ndërsa largohet me shumë. Por ju nuk mund ta lini atë të bëhet revolucionar dhe të jeni ndihmësi i tij. Ai do t’ju joshë, sepse do t’ju futë në telashe.

Ai është mbreti i errësirës dhe i fshehtësisë. Ndërsa ai mund të mbajë me sukses një sekret, ju nga ana tjetër do të plaçkiteni dhe do të keni një problem. Ai është gjithashtu jashtëzakonisht e sinqertë.

Shigjetari

Shigjetari është sigurisht energjik dhe optimist, por kjo energji është e mjaftueshme që të tjerët ta përballojnë. Kjo do t’ju bëjë të bëni gjëra që janë të pakëndshme për ju ose nën zonën tuaj të rehatisë.

I pëlqen të bëjë shaka dhe t’i shohë gjërat me humor.

Mendimi i tij i tepruar i bën problemet e vogla më të mëdha se sa duhet dhe ju do ta gjeni veten në një botë reflektimi. Është shumë konkurrues edhe në gjëra të vogla./albeu.com/