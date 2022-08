Njëra prej tyre ka aftësi t’ju copëtojnë plotësisht, si reagon secila shenjë e horoskopit kur mërzitet

Çdo ditë mund të ketë shumë arsye që ju shqetësojnë dhe zemërojnë dhe më pas do t’ju duhet të shfryni disi zemërimin tuaj. Në përgjithësi, zemërimi është një gjendje që krijon emocione shumë negative tek njerëzit dhe padyshim që është shumë e vështirë për t’u menaxhuar.

Për sa i përket shenjave, secila do ta shprehë zemërimin e tyre në një mënyrë të ndryshme, e cila mund të jetë nga e ekzagjeruar në tejet introverte. Por nëse i vëzhgojmë me kujdes, sigurisht që mund të nxjerrim përfundime për reagimet e secilës shenjë veç e veç:

DASHI

Sapo një Dash zemërohet me ju, nuk ka kthim prapa. Do të shpërthejë menjëherë në një tërbim të zjarrtë dhe do të ndiheni sikur ju ka rrafshuar. Pa i kursyer fjalët, ai do t’ju tregojë saktësisht se si ndihet. Për fat të mirë, shpërthimet e tij nuk zgjasin shumë. Ai dihet se është… kokënxehtë, por në fund ia del gjithmonë. Ai madje mund të kërkojë falje për ekzagjerimin e të bërtiturave ose nervave.

DEMI

Demi zakonisht e injoron zemërimin ose e mban nën kontroll, sikur nuk u intereson. Ky është qëndrimi i tij, derisa zemërimi i tij bëhet shumë i fortë për të mos u fshehur. Sapo të arrijë në atë pikë, më mirë të mos vini bast për natyrën e tij të butë dhe të qetë.

Duhet të keni dëgjuar për Demin në një vitrinë xhami! Edhe pse kjo ka të bëjë me shpërthimin fizik të Demit, nuk përjashtohet aspak ai verbal. Çdo gjë që e ka shqetësuar, qoftë edhe më e vogla, do ta turbullojë dhe nuk do të ndalet derisa t’i merret fryma. Ka kohë që i mbledh! Dhe për të arritur në këtë pikë, ai sigurisht që është i mbushur shumë. Me shumë mundësi, do t’i duhet pak kohë që të kapërcejë zemërimin e tij.

BINJAKËT

Kur Binjakët zemërohen me ju, ata kanë aftësinë t’ju copëtojnë plotësisht me fjalët e tyre. Proverbi “gjuha nuk ka kocka dhe thyen kockat” duhet të jetë krijuar nga… viktima e disa Binjakëve! Me shumë lehtësi mund të shqiptojë fjalë që të “thyejnë” dhe të prekin aq shumë sa do t’i kujtosh dhe do të të ndjekin përgjithmonë.

Gjëja më e frikshme është se ai as nuk do t’ju bërtasë, ai thjesht do të gjuajë shigjetat e tij me një armë të ftohtësisë verbale absolute. Një Binjak i zemëruar ka një talent për të qenë i qetë dhe i mbledhur, pasi do të “përdredhë thikën në plagë”, i sigurt se ia ka arritur plotësisht qëllimit.

GAFORRJA

Kur zemëroni një Gaforre, në mënyrë të pashmangshme keni lënduar edhe ndjenjat e tyre. Në fillim do të vini re se humori i tyre ndryshon më shpesh dhe sjellja e tij është më e çrregullt. Nëse e shtyni mjaftueshëm, ai nuk do të jetë në gjendje ta përballojë dhe do të tregojë pakënaqësinë e tij ndaj jush, ndërkohë që patjetër do të përpiqet t’i mbajë lotët (nëse nuk po qan tashmë).

Në rast që ai kupton se ju ende nuk ndiheni sa i lënduar është, ai do të kënaqet me një shpërthim tjetër derisa të merrni mesazhin. Gjithashtu, fat të mirë duke u përpjekur të merreni me të. Gaforrja është padyshim shenja që do të qëndrojë e zemëruar, pasi kujtesa e tyre emocionale është shumë e fortë dhe nuk e lë të harrojë!

LUANI

Paralajmërim i drejtë: Nëse zemëroni një Luan, përgatituni për një dramë të plotë. Nuk ka rëndësi nëse jeni në një vend publik apo nëse ka të njohur dhe miq që mund t’ju dëgjojnë. Dhe ata, si ju, me siguri do të ulin tonet për të parë shfaqjen që ai do të japë, të ndërthurur me zëra e… ulërima. Luani do jetë aq i zhytur në dramën që po jeton në atë moment, sa nuk do të arrini të artikuloni asnjë fjalë. Dhe nëse prisni që ai të kërkojë falje më vonë për sjelljen e tij, ju thjesht po… ëndërroni!

VIRGJËRESHA

Çdo Virgjëreshë ka një këndvështrim jashtëzakonisht të rreptë për atë që është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, kështu që është e natyrshme që ata të “përqendrojnë kokën” mjaft shpesh. Megjithatë, më shpesh sesa jo, ajo do të “gëlltisë” irritimin ose zemërimin e saj dhe do ta lërë zemërimin “ta hajë” brenda. Për shkak të ndrojtjes dhe përulësisë së saj natyrore, ajo shumë rrallë do të shprehet dhe do ta lejojë veten të ndikojë në situatat rreth saj.

Por ajo është mbi të gjitha njeri, dhe kur dhimbja bëhet e tepërt për të, ajo do të shpërthejë ose do të të sulmojë. Një Virgjëreshë ka shumë të ngjarë të zemërohet për diçka që keni bërë muaj më parë dhe që mezi e mbani mend.

PESHORJA

Meqenëse Peshorja e urren konfrontimin, ata kanë më shumë gjasa të shprehin zemërimin e tyre përmes veprimeve të furishme të “rezistencës pasive”. Po, Peshorja nuk do të debatojë me ju, por nuk do të jetë as krijesa e këndshme me të cilën jeni mësuar. Peshores nuk i pëlqen të krijojë situata dhe drama të pakëndshme, ndaj do t’ju bëjë të vuani duke shmangur shfaqjet e përzemërta dhe duke ju ndëshkuar me heshtje.

Peshorja do të lejojë që zemërimi ose zhgënjimi i saj të dalin vërtet vetëm nëse më në fund e pyesni se çfarë nuk shkon me të. Dhe atëherë mos u çuditni nëse nga goja e Peshores derdhen një lumë akuzash!

AKREPI

Nëse je aq budalla sa të mërzitësh një Akrep, fat të mirë për ty, sepse do të të duhet! Një Akrep i zemëruar do t’ju bëjë të dëshironi të mos kishit lindur kurrë, pasi ai është lloji i xhelatit gjakftohtë që ka aftësinë të zbulojë pasiguritë tuaja më të thella dhe t’i përdorë ato kundër jush.

Ju e dini thellë se ai nuk do të harrojë kurrë, pavarësisht nëse ai vendos t’ju falë. Shpërthimi i tij i zemërimit do t’ju shkaktojë dhimbje kaq të forta sa do të bëni gjithçka për ta ndaluar ose thjesht do të luteni që të ndodhë diçka për të ndaluar dhimbjen.

SHIGJETARI

Pak gjëra mund të prekin një Shigjetar aq shumë sa që të “marrë mendjen”. Pra, nëse arrini ta zemëroni, duhet të keni bërë diçka shumë budallaqe. Dhe më pas, ai nuk do t’ju tregojë ndonjë simpati apo mirëkuptim, pasi do të lëshojë zemërimin e tij. Ai do të ndihet i tradhtuar fort dhe, për shkak se është kaq i popullarizuar në botë, me shumë mundësi do të besojë se të gjithë miqtë tuaj të përbashkët do t’i japin të drejtën dhe do të kthehen kundër jush.

BRICJAPI

Para së gjithash, kur një Bricjap është i zemëruar, ai do t’ju tregojë dhe do ta tregojë atë në një mënyrë të vrazhdë dhe mizore. Që atëherë e tutje, thjesht nuk ekziston për të. Kjo shenjë kokëfortë nuk ka asnjë shqetësim për t’u larguar nga njerëzit që i konsideron toksikë dhe për të ecur përpara. Në fakt, ai do të preferonte të qëndronte vetëm sesa të rrethohej nga armiqtë.

Nëse arrini ta zemëroni, ai do të jetë aq i ftohtë ndaj jush dhe do t’ju harrojë aq lehtë, sa do të ndjeni të dridhura në shtyllën kurrizore! Në rast se dëshironi të rifitoni besimin e tij, do t’ju duhet të punoni jashtëzakonisht shumë. Me shumë mundësi, ai mendon se ju nuk e meritoni as një shans të dytë. Çfarë duhet bërë; Kështu është Bricjapi. Pranë tij kanë vend vetëm njerëzit e besueshëm dhe ai është absolut në këtë!

UJORI

Ujorët janë njerëz të qetë që nuk priren të përfshihen në debate apo konflikte. Duhet të bëni diçka vërtet të tmerrshme për të kaluar në anën e keqe të një Ujori. Por, nëse e bëni, ka shumë të ngjarë që thjesht… të zhduket! Pavarësisht se sa e telefononi ose i shkruani vazhdimisht, ai nuk do t’ju përgjigjet.

Është gjithashtu e mundur që ai të mos marrë pjesë në disa ngjarje sociale, sepse edhe ju do të jeni aty. Ai thjesht nuk ka, ose nuk dëshiron, energjinë tuaj rrotull. Në vend të kësaj ai preferon t’ju përçmojë!

PESHQIT

Psikika e një Peshku pushtohet përgjithmonë nga një stuhi emocionesh dhe kur kjo shenjë është e zemëruar, mund të veprojë në mënyrë mjaft vetëshkatërruese. Zemërimi i tij ka më shumë gjasa të shprehet ndaj të gjithë njerëzve të tij të dashur, duke i shkaktuar shqetësim dhe duke u shqetësuar jetën e tyre. Kjo është kryesisht sepse në vend që t’jua shprehë zemërimin e tij drejtpërdrejt, ai do ta lërë atë të përshkojë gjithë qenien e tij.

Në përgjithësi, Peshqit nuk janë aq të mirë në zgjidhjen e konflikteve. Më shpesh sesa jo, ata e lënë konfliktin të acarohet derisa të bëni diçka për të.