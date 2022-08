Një shtëpi trekatëshe për ata që ëndërrojnë jetën në det

Është ideja e Ocean Builders, një kompani me bazë në Panama, e cila synon të zgjidhë mungesën e hapësirës së jetesës në destinacionet e dëshirueshme bregdetare.

Çdo SeaPod është në fakt një ndërtesë moderne trekatëshe që ofron 77 metra katrorë hapësirë jetese. Strukturat e ngritura, të projektuara nga arkitekti Koen Olthuis, duhet të vendosen afërsisht 2.5 metra mbi det.

SeaPod përfshin një dhomë gjumi, dhomë të gjallë, kuzhinë, banjë, si dhe hapësirë ruajtëse prej 116 metrash katrorë shtesë.

Pronari i SeaPod merr gjithashtu një unazë inteligjente me të cilën mund të zhbllokojë derën, të ndezë muzikën dhe ndriçimin ose të rregullojë temperaturën e ajrit në shtëpi dhe të ujit në kabinën e dushit.

Ata do të kenë gjithashtu një shërbim shpërndarjeje me dron që mund të përdoret për të ofruar ushqime, ilaçe dhe nevoja të tjera të përditshme. Pjesët më të mëdha të mobileve dhe bagazheve, nga ana tjetër, do të dorëzohen me ndihmën e një anijeje.