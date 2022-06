Një shenjë se takimi i parë po shkon në drejtimin e duhur dhe se do të shihni sërish njëri-tjetrin

Çelësi për të kthyer datën e parë në të dytën është që të përputhen me njëri-tjetrin. Pra, kushtojini vëmendje gjuhës së trupit dhe energjisë së partnerit tua, sigurohuni që të jeni “në të njëjtin nivel”.

Takimet e para mund të jenë sa emocionuese aq edhe të pakëndshme, kështu që shpesh lind pyetja se cili është çelësi i një takimi të parë të mirë dhe mundësia e një të dyti, dhe kjo është ajo që studiuesit donin të gjenin në një studim të ri të botuar në revista shkencore Nature. Siç rezulton, ka disa shenja shumë delikate të gjuhës së trupit që mund t’i kërkoni për të ditur nëse gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, shkruan albeu.com.

Çfarë e bën një takim të parë të mirë?

Për të hetuar se çfarë e bën një takim të parë të mrekullueshëm, një ekip ekspertësh shqyrtoi faktorët fiziologjikë dhe të sjelljes gjatë takimit të parë të 46 çifteve.

Studimi përfshin raunde takimesh të shpejta, secila prej pesë minutash. Gjatë këtyre pesë minutave, reagimet fiziologjike të pjesëmarrësve u regjistruan nga byzylyku, si dhe gjuha e trupit dhe lëvizjet e tyre, si tundja e kokës ose pozicionet e lëvizjes.

Pas takimeve, pjesëmarrësit vunë re se sa të interesuar ishin, romantikisht dhe seksualisht për takimet e tyre.

Çfarë zbuluan ata?

Bazuar në gjetjet, një takim i shkëlqyer duket se është se sa shumë të dy njerëzit mund të “sinkronizohen dhe të përafrohen” me njëri-tjetrin. Çiftet që ishin më të sinkronizuar dhe në harmoni me njëri-tjetrin do të raportonin tërheqje.

“Sinkronia përkufizohet si harmonizim i gjendjeve afektive dhe ritmeve biologjike me kalimin e kohës, me qëllim të rregullimit shoqëror, shkruajnë studiuesit.Ndërsa sinkronia i referohet përputhjes së njëkohshme midis partnerëve, rreshtimi i referohet rregullimit vijues të sjelljes në përgjigje të një partneri., shkruan albeu.com.

Pasqyrimi i gjuhës së trupit të njëri-tjetrit është një shembull i mirë i harmonizimit të sjelljes dhe studiuesit zbuluan se çiftet që tërhiqeshin më shumë nga ajo madje e përjetuan atë dhe se sistemet e tyre nervore harmonizoheshin me njëri-tjetrin. Ata e matën këtë nëpërmjet aktivitetit elektrodermal të secilit person, për të cilin vunë re se “pasqyron nivelin e eksitimit dhe fokusin e vëmendjes”.

Gratë u ndikuan më shumë nga shkallët e sinkronizimit dhe më shumë tërhiqeshin nga burrat që tregonin një nivel të lartë të të njëjtës. Të dëshirueshme e konsideronin edhe meshkujt, vetëm tek femrat ishte më e theksuar.”

“Kur një burrë dhe një grua janë shumë të sinkronizuar dhe të harmonizuar gjatë një lidhjeje, interesi i tyre i ndërsjellë romantik dhe seksual është gjithashtu i lartë, shkruajnë autorët e studimit.

Kjo siguron dëshmi se tërheqja seksuale dhe romantike tek njerëzit përfshin rregullimin social të sistemit nervor simpatik dhe sjelljeve motorike, raporton MBG.

Në çdo rast, psikologu dhe bashkëautor i studimit Shir Atzil thotë se rezultatet tregojnë se gjuha e trupit është një shenjë e fortë tërheqjeje, nëse jo një katalizator.

“Lidhja me partnerin varet nga sa mirë mund të sinkronizojmë trupin tonë”, tha ajo në një deklaratë, duke shtuar se hulumtimi i tyre tregon se sinkroniteti i sjelljes dhe ai fiziologjik mund të jetë një mekanizëm i dobishëm për tërheqjen e një partneri romantik.

Pra, kjo do të thotë praktikisht që nëse do të keni takimin tuaj të parë, kushtojini vëmendje gjuhës së trupit të partnerit tuaj dhe nëse ndiheni “në të njëjtin nivel”. Nëse partneri juaj po tregon gjuhën e trupit të angazhuar dhe ju ndjeni një shtrirje të caktuar në energjitë tuaja, mund të jeni në gjendje të prisni një takim tjetër. /albeu.com/