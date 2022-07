Një sekret unik që eliminon yndyrnat e djegura dhe furra juaj pastrohet

Furra e kuzhinës tonë elektrike është një nga pjesët e shtëpisë që ka nevojë për një pastrim të mirë, pasi me gatimin do të derdhen gjithnjë e më shumë gjëra, si rezultat i së cilës sipërfaqet e saj do të mbushen me yndyrna të djegura dhe njolla.

Nëse jeni të zënë dhe në përgjithësi pastrimi i sipërfaqeve nuk është më i miri, ne kemi një këshillë unike që do ta mbajë furrën tuaj të përsosur, pa u lodhur.

Një herë në muaj, para se të shkoni në shtrat, merrni një tas të vogël dhe mbusheni me gjysmë filxhani amoniak. Ndërsa furra është e ftohtë, vendoseni tasin në të dhe mbyllni derën. Lëreni amoniakun në furrë gjatë natës. Ndërsa flini, amoniaku bën magjinë e tij. Të nesërmen në mëngjes, me një leckë të freskët dhe të butë, fshijeni sipërfaqen e furrës tuaj dhe shikoni të zhduken njollat ​​dhe mbetjet e ushqimit!/