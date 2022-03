Një nga problemet më shqetësuese në duar dhe këmbë, si ta zgjidhni me një përbërës të thjeshtë

Kërpudhat, ose lythat në këmbë dhe thonj janë zakonisht rezultat i lagështisë, mykut ose majave dhe shpesh janë të dhimbshme dhe të pakëndshme. Një njollë e bardhë ose e verdhë në majë të thoit është zakonisht faza e parë e infeksionit të thoit, dmth. kërpudhat.

Ato mund të ndryshojnë formën dhe ngjyrën me kalimin e kohës, dhe thonjtë mund të fillojnë të plasariten, gjë që mund të jetë shumë e pakëndshme. Pa trajtim, kërpudhat zakonisht nuk mund të largohen, dhe ajo që ndoshta nuk e dinit është se soda e bukës është një nga kurat më efektive në shtëpi për kërpudhat.

Si të përdorni sodën e bukës për të ndihmuar kërpudhat? Përzierja e sodës dhe uthullës është e mirë pikërisht sepse soda e bukës nuk është fungicide, që do të thotë se nuk do të vrasë kërpudhat, por do të pengojë përhapjen dhe rritjen e tyre, ndërsa uthulla përdoret për të vrarë kërpudhat.

Ju duhet:

4 deri në 5 lugë sodë buke

1 filxhan uthull të bardhë ose molle

ujë

vaditëse e këmbëve

peshqir letre

Përzieni një gotë uthull në ujin e derdhur më parë në enën e njomjes. Ziejeni për rreth 15 minuta, më pas thajeni me peshqir letre.

Përsëriteni këtë edhe një herë, por këtë herë shtoni 4 deri në 5 lugë sodë buke. Përsëriteni disa herë në ditë, dy herë pa dhe me sodë buke. Ideja e kësaj procedure është që uthulla të vrasë së pari kërpudhat dhe soda të parandalojë rritjen dhe përhapjen e tyre të mëtejshme.